Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 nov. 2026, 21:45

Un copil în vârstă de trei ani și-a pierdut viața după ce o casă din orașul Tismana, județul Gorj, a fost cuprinsă de flăcări. Polițiștii și pompierii au intervenit la fața locului, iar anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs incendiul.

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