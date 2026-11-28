Un copil în vârstă de trei ani și-a pierdut viața după ce o casă din orașul Tismana, județul Gorj, a fost cuprinsă de flăcări. Polițiștii și pompierii au intervenit la fața locului, iar anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs incendiul.
O tragedie s-a produs sâmbătă seara în orașul Tismana, din județul Gorj, unde un copil de numai trei ani a murit în urma unui incendiu izbucnit la o locuință. Pompierii și polițiștii au ajuns la fața locului pentru a interveni și pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs nenorocirea.
Moartea copilului a fost confirmată de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, după ce oamenii legii au fost sesizați cu privire la izbucnirea incendiului.
Polițiștii și pompierii au intervenit la locuința cuprinsă de flăcări
Potrivit IPJ Gorj, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tismana au fost alertați în cursul serii cu privire la incendiul izbucnit la o casă din localitate.
„În această seară, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tismana au fost sesizați cu privire la producerea unui incendiu la o locuință de pe raza localității. Din nefericire, în urma incendiului, a fost constatat decesul unui copil în vârstă de 3 ani”, au transmis reprezentanții instituției.
La locul tragediei au fost mobilizate echipaje de poliție și pompieri, care acționează pentru gestionarea situației.
Ancheta trebuie să stabilească de la ce a pornit incendiul
Polițiștii au început cercetările pentru a reconstitui împrejurările în care a izbucnit focul și pentru a stabili cauza producerii incendiului.
Deocamdată, autoritățile nu au comunicat alte detalii despre circumstanțele în care copilul și-a pierdut viața.