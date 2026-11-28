Mii de militari, tehnică de luptă și o desfășurare impresionantă de forțe. Capitala a intrat în febra pregătirilor pentru marea paradă de Ziua Națională. Chiar la această oră are loc repetiția oficială, iar spectacolul militar se anunță unul impresionant: peste 2.000 de militari și 150 de mijloace tehnice vor defila pe sub Arcul de Triumf, alături de aliații din NATO. Realitatea PLUS s-a aflat în mijlocul pregătirilor, iar jurnalistul Realitatea PLUS, Cosmina Balint, a stat de vorbă cu oficialii MApN, care se ocupă de organbizarea evenimentului.
Peste 2.000 de militari și mai mult de 200 de mijloace tehnice au fost mobilizați în centrul Capitalei, unde au loc repetițiile generale pentru parada de Ziua Națională a României. Alături de militarii români se antrenează și contingente din 16 state aliate NATO. Zona Arcului de Triumf a devenit, încă de la primele ore ale dimineții, centrul operațiunilor de pregătire pentru evenimentul care va marca 1 Decembrie. Militarii au efectuat noi exerciții de sincronizare și defilare, în ciuda condițiilor meteo dificile.
Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, la parada din acest an vor participa peste 300 de militari din 16 state membre ale Alianței Nord-Atlantice, alături de efectivele Armatei Române.
„Antrenamentele pentru Parada Militară Națională au început încă din luna octombrie, în unitățile militare din țară. De la începutul lunii noiembrie, militarii s-au antrenat zilnic în București, inclusiv în poligonul din Ghencea”, a explicat Gabriel Chiriloiu, reprezentant al Ministerului Apărării Naționale.
Tehnica de luptă a Armatei Române, pregătită pentru paradă
La repetiții sunt prezente și cele mai importante echipamente din dotarea Armatei Române. Printre acestea se numără transportorul blindat Piranha V, unul dintre cele mai moderne vehicule ale Forțelor Terestre Române, care va putea fi admirat și la parada de 1 Decembrie.
Peste 200 de mijloace tehnice, de la transportoare blindate la alte vehicule militare, sunt incluse în pregătirile pentru defilarea de la Arcul de Triumf.
Militarii se antrenează indiferent de vreme
Deși Bucureștiul se află sub influența unui episod de vreme rece, cu vânt puternic și precipitații, militarii își continuă pregătirile fără întrerupere.
„Indiferent că plouă, ninge sau este soare, ne pregătim pentru a defila perfect de Ziua Națională. Pentru fiecare militar, dar și pentru toți românii, 1 Decembrie este una dintre cele mai importante zile ale anului”, a declarat Gabriel Chiriloiu.
Repetițiile generale vor continua și în următoarele zile, înaintea marii parade militare care va avea loc la București de Ziua Națională a României și care va aduce în fața publicului mii de militari, tehnică militară modernă și contingente aliate din cadrul NATO.