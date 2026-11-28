Publicat 28 nov. 2026, 13:55 Actualizat 28 nov. 2026, 14:09 Sursă Realitatea.Plus, MApN

Mii de militari, tehnică de luptă și o desfășurare impresionantă de forțe. Capitala a intrat în febra pregătirilor pentru marea paradă de Ziua Națională. Chiar la această oră are loc repetiția oficială, iar spectacolul militar se anunță unul impresionant: peste 2.000 de militari și 150 de mijloace tehnice vor defila pe sub Arcul de Triumf, alături de aliații din NATO. Realitatea PLUS s-a aflat în mijlocul pregătirilor, iar jurnalistul Realitatea PLUS, Cosmina Balint, a stat de vorbă cu oficialii MApN, care se ocupă de organbizarea evenimentului.

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