Pericol în centrul Capitalei, după ce o parte din structura unui panou publicitar de mari dimensiuni a fost smulsă de vânt și a ajuns pe carosabil, într-o zonă cu trafic intens. Incidentul a creat un pericol atât pentru pietoni, cât și pentru șoferii aflați în trafic.
La fața locului au intervenit de urgență două autospeciale de pompieri, iar zona a fost securizată pentru a elimina riscul producerii unor accidente, potrivit imaginilor difuzate de Realitatea Plus.
Pericolul, îndepărtat de pompieri
Echipele de intervenție au evaluat situația și au acționat pentru îndepărtarea elementelor care ar fi putut fi desprinse de rafalele puternice. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat dacă există persoane rănite în urma incidentului.
Bucureștiul, sub cod galben de vreme severă
Incidentul are loc în condițiile în care municipiul București se află sub avertizare cod galben de vreme severă emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii anunță intensificări ale vântului, ninsori temporare și o răcire accentuată a vremii.
Potrivit ANM, rafalele de vânt pot atinge viteze de 50-70 km/h, iar în anumite intervale acestea sunt asociate cu ninsoare viscolită și reducerea vizibilității.
Autoritățile le recomandă bucureștenilor să evite trecerea prin apropierea panourilor publicitare, a copacilor, schelelor sau altor structuri care pot fi afectate de vântul puternic și să manifeste prudență sporită în trafic.
Meteorologii avertizează că episodul de vreme severă va continua și în următoarele ore, pe fondul pătrunderii unei mase de aer rece care determină scăderea rapidă a temperaturilor în Capitală și în mare parte din sudul țării.