Publicat 28 nov. 2026, 13:14 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Pericol în centrul Capitalei, după ce o parte din structura unui panou publicitar de mari dimensiuni a fost smulsă de vânt și a ajuns pe carosabil, într-o zonă cu trafic intens. Incidentul a creat un pericol atât pentru pietoni, cât și pentru șoferii aflați în trafic.

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