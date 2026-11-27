Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 nov. 2026, 19:27

Bucureștiul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă! Târgul de Crăciun din Piața Constituției și-a deschis porțile vineri, 27 noiembrie, începând cu ora 17:00. Evenimentul ajunge anul acesta la cea de-a 19-a ediție, iar momentul aprinderii iluminatului festiv a fost programat pentru ora 19:00. Vizitatorii vor avea parte de concerte, sute de decorațiuni, preparate tradiționale și numeroase atracții dedicate Crăciunului.

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