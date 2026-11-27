Bucureștiul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă! Târgul de Crăciun din Piața Constituției și-a deschis porțile vineri, 27 noiembrie, începând cu ora 17:00. Evenimentul ajunge anul acesta la cea de-a 19-a ediție, iar momentul aprinderii iluminatului festiv a fost programat pentru ora 19:00. Vizitatorii vor avea parte de concerte, sute de decorațiuni, preparate tradiționale și numeroase atracții dedicate Crăciunului.
Primăria Capitalei a anunțat deschiderea celui mai mare târg de Crăciun din București, organizat în centrul orașului. Evenimentul va putea fi vizitat până pe 27 decembrie, iar intrarea este gratuită.
Ediția din acest an aduce 133 de căsuțe, un brad impresionant, înalt de 30 de metri, și un program artistic pregătit pentru bucureșteni și turiști.
La ce oră s-au aprins cele 6 milioane de luminițe din București
Unul dintre cele mai așteptate momente ale serii este aprinderea iluminatului festiv. Municipalitatea a programat evenimentul pentru vineri, la ora 19:00.
Aproximativ șase milioane de luminițe vor decora Târgul de Crăciun din Piața Constituției și zece mari bulevarde și artere centrale ale Capitalei.
Printre zonele care vor fi împodobite se numără:
- Bulevardul Unirii;
- Bulevardul I.C. Brătianu;
- Bulevardul Magheru;
- Bulevardul Bălcescu;
- Bulevardul Lascăr Catargiu;
- Bulevardul Aviatorilor;
- Bulevardul Regele Mihai I;
- Șoseaua Kiseleff;
- Calea Victoriei;
- Bulevardul Regina Elisabeta;
- Piața Romană.
Bradul din Piața Constituției va fi unul dintre punctele centrale ale evenimentului. Acesta are o înălțime de 30 de metri și este decorat cu 171.000 de luminițe.
Cum se ajunge la Târgul de Crăciun din Piața Constituției
Pentru a facilita accesul vizitatorilor, Primăria Capitalei recomandă utilizarea transportului public.
Cei care vor să ajungă la târg au la dispoziție mai multe variante de transport:
- Autobuze: liniile 104, 123 și 205, cu coborâre la stația Izvor, respectiv linia 385, la stația Piața Constituției;
- Troleibuz: linia 63, stația Piața Constituției;
- Metrou: magistralele M1 și M3, stația Izvor.
Accesul pietonal în zona evenimentului se face de pe Bulevardul Libertății, atât dinspre Parcul Izvor, cât și dinspre Calea 13 Septembrie. Vizitatorii pot intra și prin bretelele laterale ale Pieței Constituției.
133 de căsuțe, concerte și atracții de Crăciun. Ce program are târgul
Organizatorii au pregătit 133 de căsuțe în care vizitatorii vor putea descoperi produse specifice sărbătorilor de iarnă, decorațiuni, preparate tradiționale și cadouri.
Atmosfera va fi completată de concerte live și activități dedicate întregii familii. Programul artistic începe chiar în seara deschiderii, când pe scena din Piața Constituției vor urca Alina Sorescu, Fuego și Zdob și Zdub.
Târgul va rămâne deschis până pe 27 decembrie, după următorul program:
- Luni – vineri: 12:00 – 22:00;
- Sâmbătă – duminică: 10:00 – 22:00.
Intrarea este liberă, iar vizitatorii pot participa gratuit la eveniment.
Odată cu deschiderea târgului și pornirea iluminatului festiv, Bucureștiul dă startul sezonului evenimentelor de iarnă, iar Piața Constituției devine unul dintre principalele puncte de atracție pentru cei care vor să intre în atmosfera Crăciunului.