Capitala intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vineri, 27 noiembrie, va avea loc deschiderea Târgului de Crăciun București, eveniment care marchează și aprinderea iluminatului festiv. Primăria Capitalei anunță că aproximativ șase milioane de luminițe vor transforma centrul orașului, zece mari bulevarde și zona târgului într-un decor de sărbătoare.
Momentul aprinderii instalațiilor luminoase este programat la ora 19:00 și va avea loc de pe scena amplasată în Piața Constituției. Municipalitatea pregătește și o serie de concerte, spectacole și activități pentru bucureșteni și turiști, chiar din primul weekend al evenimentului.
Șase milioane de luminițe vor împodobi Capitala
Potrivit anunțului făcut de Primăria Capitalei, iluminatul festiv va cuprinde zece dintre cele mai importante artere ale Bucureștiului, precum și zona Târgului de Crăciun.
Lista bulevardelor și zonelor în care vor fi aprinse instalațiile luminoase include:
- Bulevardul Unirii;
- Bulevardul I.C. Brătianu;
- Bulevardul Magheru;
- Bulevardul Bălcescu;
- Bulevardul Lascăr Catargiu;
- Bulevardul Aviatorilor;
- Bulevardul Regele Mihai I;
- Șoseaua Kiseleff;
- Calea Victoriei;
- Bulevardul Regina Elisabeta;
- Piața Romană.
Deschiderea instalațiilor festive va coincide cu startul oficial al celui mai mare târg de Crăciun organizat în Capitală. Vizitatorii vor putea descoperi 133 de căsuțe cu produse și preparate de sezon, iar bradul de mari dimensiuni din centrul pieței va fi decorat cu 171.000 de luminițe.
Târgul de Crăciun București 2026. Programul concertelor din primul weekend
Organizatorii au pregătit cinci zile de spectacole, în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie. Pe scena din Piața Constituției vor urca artiști și trupe cunoscute, iar programul va include atât muzică pop și rock, cât și momente dedicate Zilei Naționale a României.
Vineri, 27 noiembrie
- 17:00 – Deschiderea porților Târgului de Crăciun București;
- 18:00 – Corul de copii Radio – colinde;
- 19:00 – Aprinderea iluminatului festiv;
- 19:00 – Alina Sorescu & Picii lu' Soreasca;
- 20:00 – Fuego;
- 21:00 – Zdob și Zdub.
Sâmbătă, 28 noiembrie
- 18:30 – The Kryptonite Sparks;
- 19:30 – Toulouse Lautrec;
- 20:30 – Bere Gratis & Gheorghe Zamfir.
Duminică, 29 noiembrie
- 19:00 – Alexandra Ungureanu Band;
- 20:00 – OCS;
- 21:00 – VUNK.
Luni, 30 noiembrie
- 19:00 – Shining Stars by Amalia Niță;
- 20:00 – Nadir;
- 21:00 – Loredana & Banda Agurida.
Marți, 1 decembrie
- 19:00 – Florin Grigore & Star Music Band;
- 19:45 – Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”;
- 20:30 – Spectacolul „Cu România în suflet”, susținut de Ioana Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, alături de invitații speciali Simona Dinescu, Ionuț Sidău, Maria Tincu, Cristina Dan și Yura-Gheorghe Țiple. Evenimentul va fi acompaniat de Orchestra „Rapsozii Moldovei”, dirijată de Vitalie Dorin.
Cât timp va fi deschis Târgul de Crăciun din Piața Constituției
Târgul de Crăciun București va putea fi vizitat în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026. În ziua inaugurării, accesul va fi permis începând cu ora 17:00.
Programul de funcționare anunțat de organizatori este următorul:
- Vineri, 27 noiembrie: 17:00–22:00;
- Luni–vineri: 12:00–22:00;
- Sâmbătă–duminică: 10:00–22:00.
Evenimentele nu se vor limita la programul din primul weekend. Pe parcursul lunii decembrie, în fiecare weekend, de vineri până duminică, vor fi organizate noi concerte, recitaluri de colinde și spectacole pentru publicul de toate vârstele.
Astfel, Bucureștiul dă startul sezonului festiv cu un târg de mari dimensiuni, un program artistic divers și milioane de luminițe care vor împodobi centrul orașului până la finalul lunii decembrie.