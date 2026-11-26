Publicat 26 nov. 2026, 19:49 Actualizat 26 nov. 2026, 19:57

Capitala intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vineri, 27 noiembrie, va avea loc deschiderea Târgului de Crăciun București, eveniment care marchează și aprinderea iluminatului festiv. Primăria Capitalei anunță că aproximativ șase milioane de luminițe vor transforma centrul orașului, zece mari bulevarde și zona târgului într-un decor de sărbătoare.

Distribuie articolul