Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 nov. 2026, 21:49

Europa are două noi destinații care vor beneficia de o recunoaștere specială în anul 2027. Ljubljana, capitala Sloveniei, și Calvià, o municipalitate situată pe insula spaniolă Mallorca, au fost desemnate câștigătoarele unei competiții europene dedicate turismului sustenabil și inovator.

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