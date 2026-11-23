Europa are două noi destinații care vor beneficia de o recunoaștere specială în anul 2027. Ljubljana, capitala Sloveniei, și Calvià, o municipalitate situată pe insula spaniolă Mallorca, au fost desemnate câștigătoarele unei competiții europene dedicate turismului sustenabil și inovator.
Cele două localități au fost selectate de Comisia Europeană în urma unei competiții la care s-au înscris 83 de destinații din 24 de țări. Evaluarea a urmărit modul în care acestea reușesc să atragă vizitatori, fără să afecteze mediul înconjurător, patrimoniul cultural și viața comunităților locale.
Ljubljana și Calvià, destinațiile premiate pentru anul 2027
Titlurile au fost acordate în funcție de dimensiunea localităților participante. Ljubljana a câștigat la categoria orașelor cu peste 100.000 de locuitori, în timp ce Calvià a fost desemnată câștigătoare la categoria destinațiilor cu o populație cuprinsă între 25.000 și 100.000 de locuitori.
Cele două destinații au fost alese de un juriu european, după prezentările susținute la Bruxelles, în zilele de 18 și 19 noiembrie. Din totalul celor 83 de candidate, numai 16 au ajuns în etapa finală a competiției.
Printre localitățile care au intrat în cursa pentru distincție s-au numărat destinații din Danemarca, Portugalia, Italia, Turcia, Ucraina, Austria, Franța și Germania.
De ce a fost aleasă capitala Sloveniei
În cazul orașului Ljubljana, juriul a remarcat strategia prin care autoritățile folosesc datele despre fluxurile turistice pentru a administra mai eficient numărul vizitatorilor și pentru a îmbunătăți experiența acestora.
Au contat, de asemenea, investițiile în digitalizare, accesibilitatea serviciilor turistice și măsurile de conservare a patrimoniului cultural.
Un alt criteriu important a fost promovarea orașului ca destinație potrivită pentru vizite în orice perioadă a anului, nu doar în sezonul turistic aglomerat.
Prin această abordare, Ljubljana încearcă să dezvolte un model de turism care să aducă beneficii economice, dar să păstreze în același timp calitatea vieții pentru locuitori.
Ce a convins juriul european să premieze destinația din Mallorca
Cea de-a doua distincție a ajuns în Calvià, o municipalitate din Mallorca, Spania, cunoscută pentru atracțiile sale turistice și pentru litoral.
Juriul a apreciat eforturile autorităților locale de a transforma modelul turistic, astfel încât zona să nu mai depindă în principal de sezonul estival.
Strategia urmărește atragerea vizitatorilor pe tot parcursul anului și distribuirea mai echilibrată a beneficiilor economice către afacerile și comunitățile locale.
Protejarea resurselor naturale și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru rezidenți au reprezentat, de asemenea, criterii importante în evaluare. Autoritățile își propun să dezvolte turismul fără ca presiunea numărului mare de vizitatori să afecteze mediul și viața de zi cu zi a celor care locuiesc în zonă.
Comisia Europeană încurajează turismul sustenabil
Comisarul european pentru Transporturi Sustenabile și Turism, Apostolos Tzitzikostas, a salutat desemnarea celor două câștigătoare și a subliniat importanța dezvoltării unor destinații care pun accent atât pe inovare, cât și pe protejarea comunităților locale.
„Această distincție recunoaște rolul lor de lideri în domeniul turismului sustenabil și inovator, care aduce beneficii întreprinderilor, vizitatorilor și comunităților locale. Exemplul lor va inspira destinații din întreaga Europă”, a declarat oficialul european, potrivit Euronews.
Prin aceste distincții, Comisia Europeană urmărește să promoveze destinațiile care demonstrează că dezvoltarea turismului poate merge mână în mână cu protejarea mediului, conservarea patrimoniului și respectarea nevoilor locuitorilor.