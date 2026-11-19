Cutremurele de mare intensitate au stârnit teamă și neliniște de-a lungul istoriei, iar astfel de evenimente îi determină pe mulți oameni să caute răspunsuri inclusiv în textele religioase. Biblia face referire la cutremure în mai multe pasaje, iar unul dintre cele mai cunoscute se regăsește în Evanghelia după Luca. Iisus le vorbește ucenicilor despre vremuri marcate de fenomene puternice, foamete, epidemii și conflicte între popoare.
Ce le-a spus Iisus ucenicilor despre marile cutremure
Referirea la seisme apare în capitolul 21 din Evanghelia după Luca, în versetul 11. Fragmentul face parte dintr-o discuție în care ucenicii îl întreabă pe Iisus despre evenimentele care vor urma și despre semnele prin care acestea vor putea fi recunoscute.
În răspunsul său, Iisus enumeră mai multe fenomene care vor provoca neliniște în lume, printre care și cutremurele de mare intensitate.
„Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume; vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari în cer”, este pasajul consemnat în Luca 21:11, potrivit textului biblic.
Versetul menționează, așadar, seismele alături de alte încercări și manifestări care pot afecta comunitățile umane. Cuvintele sunt parte a discursului lui Iisus despre încercările prin care vor trece oamenii și despre semnele asociate acelor vremuri.
Mesajul lui Iisus: oamenii nu trebuie să se lase cuprinși de teamă
În același capitol, Iisus transmite și un îndemn important celor care îl ascultau. El le spune ucenicilor să nu intre în panică atunci când vor auzi despre războaie, revolte și tulburări.
„Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă înspăimântaţi; pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârşitul nu va fi îndată”, se arată în Luca 21.
Mesajul subliniază că evenimentele dramatice nu trebuie interpretate automat ca dovada că sfârșitul va veni imediat. Pasajul face parte dintr-o învățătură mai amplă despre răbdare, credință și felul în care oamenii ar trebui să treacă prin perioade dificile.
Cutremurele sunt menționate și în Evanghelia după Matei
O referire asemănătoare apare și în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 7. Și în acest text, Iisus vorbește despre conflicte între popoare, foamete și cutremure care vor avea loc în diferite regiuni ale lumii.
„Un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume”, este formularea din pasajul biblic.
În continuarea discursului, aceste evenimente sunt descrise drept „începutul durerilor”. Prin urmare, cutremurele apar în două dintre Evanghelii în cadrul unor relatări despre încercările și tulburările care vor marca anumite perioade.
Un cutremur puternic a fost resimțit în mai multe zone din România
Pasajele biblice au revenit în atenția publicului în contextul seismului puternic produs în România, cu magnitudinea raportată de aproximativ 5,7 grade. Mișcarea tectonică a fost resimțită în mai multe localități, inclusiv în București și Iași.
Deși astfel de evenimente pot determina oamenii să caute semnificații religioase, pasajele din Biblie trebuie înțelese în contextul lor teologic și istoric. Ele nu reprezintă o metodă științifică de anticipare a cutremurelor și nici nu permit asocierea automată a unui seism actual cu o anumită profeție.
Textele evanghelice transmit, în schimb, un mesaj despre credință și despre păstrarea cumpătului în fața evenimentelor care provoacă teamă și nesiguranță.