Publicat 19 nov. 2026, 23:39 Actualizat 19 nov. 2026, 23:41

Cutremurele de mare intensitate au stârnit teamă și neliniște de-a lungul istoriei, iar astfel de evenimente îi determină pe mulți oameni să caute răspunsuri inclusiv în textele religioase. Biblia face referire la cutremure în mai multe pasaje, iar unul dintre cele mai cunoscute se regăsește în Evanghelia după Luca. Iisus le vorbește ucenicilor despre vremuri marcate de fenomene puternice, foamete, epidemii și conflicte între popoare.

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