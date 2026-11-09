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Cultura· 2 min citire

Muzicianul Florian Lungu a murit, la vârsta de 83 de ani. Artistul era o personalitate a jazzului românesc

Florian Lungu (FOTO - Youtube/Telebuzz.ro)

Florian Lungu (FOTO - Youtube/Telebuzz.ro)

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 nov. 2026, 10:22
Actualizat9 nov. 2026, 11:00

Muzicianul Florian Lungu a murit luni, 9 noiembrie, la vârsta de 83 de ani, informează Radio România Cultural.

Cunoscut drept drept <Moșu’> în lumea artistică, el a fost un cunoscut a fost muzicolog, pianist, compozitor, aranjor, profesor și realizator de emisiuni de radio și televiziune. Însă, cel mai cunoscut era în lumea jazzului, stil muzical pe care l-a promovat timp de 60 de ani.

De altfel, Florian Lungu a avut un rol esențial în păstrarea și promovarea patrimoniului jazzistic românesc, fiind unul dintre organizatorii și păstrătorii fonotecii de jazz a Radiodifuziunii Române.

Cine a fost Florian Lungu

Florian Lungu s-a născut la 5 ianuarie 1943, la București, într-o familie de muzicieni. După ce a absolvit Conservatorul „Ciprian Porumbescu” și-a început activitatea la Radio România în 1967, ca redactor muzical. Apoi, după trei ani, a devenit redactor și realizator de emisiuni în zona muzicii ușoare și a jazzului.

De-a lungul carierei sale îndelungate, a realizat mii de emisiuni radio și de televiziune, a publicat articole de specialitate și a prezentat numeroase festivaluri și concerte de jazz din România.

De asemenea, a fost profesor asociat la Universitatea Națională de Muzică din București și la instituții de învățământ muzical din Cluj și Timișoara.

A compus lucrări de jazz și a semna volumele Disco Ghid Rock, în colaborare cu Daniela Caraman-Fotea, și Jazz Calendar.

Florian Lungu, premiat de Președinția României

În anul 2003, Florian Lungu a primit Premiul de excelență pentru întreaga activitate audiovizuală, acordat de Consiliul Național al Audiovizualului, precum și Ordinul „Meritul Cultural” în rang de Cavaler, conferit de Președinția României.

Mi-am petrecut în studiourile radio mai mult de jumătate din viață

mărturisea Florian Lungu, într-un interviu, despre anii petrecuți la Radio România, vorbind despre instituție ca despre „o adevărată platformă culturală”.
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