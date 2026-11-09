Muzicianul Florian Lungu a murit, la vârsta de 83 de ani. Artistul era o personalitate a jazzului românesc

Muzicianul Florian Lungu a murit luni, 9 noiembrie, la vârsta de 83 de ani, informează Radio România Cultural.
Cunoscut drept drept <Moșu’> în lumea artistică, el a fost un cunoscut a fost muzicolog, pianist, compozitor, aranjor, profesor și realizator de emisiuni de radio și televiziune. Însă, cel mai cunoscut era în lumea jazzului, stil muzical pe care l-a promovat timp de 60 de ani.
De altfel, Florian Lungu a avut un rol esențial în păstrarea și promovarea patrimoniului jazzistic românesc, fiind unul dintre organizatorii și păstrătorii fonotecii de jazz a Radiodifuziunii Române.
Cine a fost Florian Lungu
Florian Lungu s-a născut la 5 ianuarie 1943, la București, într-o familie de muzicieni. După ce a absolvit Conservatorul „Ciprian Porumbescu” și-a început activitatea la Radio România în 1967, ca redactor muzical. Apoi, după trei ani, a devenit redactor și realizator de emisiuni în zona muzicii ușoare și a jazzului.
De-a lungul carierei sale îndelungate, a realizat mii de emisiuni radio și de televiziune, a publicat articole de specialitate și a prezentat numeroase festivaluri și concerte de jazz din România.
De asemenea, a fost profesor asociat la Universitatea Națională de Muzică din București și la instituții de învățământ muzical din Cluj și Timișoara.
A compus lucrări de jazz și a semna volumele Disco Ghid Rock, în colaborare cu Daniela Caraman-Fotea, și Jazz Calendar.
Florian Lungu, premiat de Președinția României
În anul 2003, Florian Lungu a primit Premiul de excelență pentru întreaga activitate audiovizuală, acordat de Consiliul Național al Audiovizualului, precum și Ordinul „Meritul Cultural” în rang de Cavaler, conferit de Președinția României.