Cristian Mungiu, sprijinit cu jumătate de milion de lei de la Ministerul Culturii pentru a duce „Fjord” la Oscar

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, va primi o finanțare de 500.000 de lei din partea Ministerului Culturii pentru promovarea în cursa la Premiile Oscar. Anunțul a fost făcut de noul ministru al Culturii, Ioana Ciocan, care a dezvăluit și sumele considerabile alocate de alte state europene pentru campaniile de promovare ale filmelor înscrise în competiția pentru prestigioasele trofee ale cinematografiei mondiale.
Invitată la un post TV, Ioana Ciocan a declarat: „Îl susținem. O să dau două exemple: filmul care acum este favorit, și o să zic doar țara, Spania (drama spaniolă «La Bola Negra», regia Javier Calvo și Javier Ambrossi, cu Penélope Cruz în distribuție - n.r.), care are un buget - sper că se ține bine toată lumea în fotolii - de 50 de milioane de dolari. Ministerul Culturii a făcut un efort supraomenesc, și zic cu foarte mare răspundere, să susțină promovarea la Oscar cu 500.000 de lei”, a declarat, marți seară, ministrul Culturii, Ioana Ciocan.
Aceasta a anunțat, marți seară, la un post TV, că statul îi va oferi lui Mungiu suma de 500.000 de lei pentru promovarea peliculei sale, „Fjord”. Ciocan a recunoscut că suma este mică, dar a precizat că statul nu își poate permite mai mult în acest moment. Ministrul Culturii a dat exemplul peliculei spaniole „La Bola Negra”, care are un buget de promovare de 50 de milioane de dolari, potrivit Agerpres, care citează un post TV.
Pelicula „Fjord” a fost premiată cu Palme d'Or la Cannes și este propunerea României pentru Premiile Oscar, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. „Fjord” a fost prezentat, pe 24 noiembrie, într-o proiecție specială de gală, iar premiera națională va avea loc pe 15 ianuarie 2027. Lansarea națională va fi marcată de o gală la Sala Palatului din București, la care vor fi prezenți atât regizorul, cât și actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, alături de alți actori și membri ai echipei filmului.
Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2027 va fi anunțată de Academia Americană de Film la 15 decembrie, iar selecția finală, la 21 ianuarie 2027. Cea de-a 99-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată să aibă loc pe 14 martie 2027, la Los Angeles.