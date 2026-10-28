Cristian Mungiu, sprijinit cu jumătate de milion de lei de la Ministerul Culturii pentru a duce „Fjord” la Oscar

Publicat 28 oct. 2026, 09:33 Actualizat 28 oct. 2026, 09:34

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, va primi o finanțare de 500.000 de lei din partea Ministerului Culturii pentru promovarea în cursa la Premiile Oscar. Anunțul a fost făcut de noul ministru al Culturii, Ioana Ciocan, care a dezvăluit și sumele considerabile alocate de alte state europene pentru campaniile de promovare ale filmelor înscrise în competiția pentru prestigioasele trofee ale cinematografiei mondiale.

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