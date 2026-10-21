Pelerinaj important: Icoana Maicii Domnului „Gherontissa”, adusă din Sfântul Munte Athos în România! Unde se vor putea închina credincioșii timp de șase zile

Credincioșii din România vor avea ocazia să se închine unei cunoscute icoane athonite a Maicii Domnului, care va fi adusă în procesiune de la Mănăstirea Pantocrator din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Evenimentul religios va avea loc în perioada 27 noiembrie - 2 decembrie 2026.
Icoana Maicii Domnului „Gherontissa” ajunge la o mănăstire din Teleorman
Un moment deosebit pentru viața spirituală a credincioșilor ortodocși este anunțat la finalul lunii noiembrie. Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Gherontissa”, una dintre icoanele cinstite în Sfântul Munte Athos, va fi adusă în România, la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.
Icoana va fi însoțită de o delegație a Mănăstirii Pantocrator din Athos, iar sosirea sa va marca o întâlnire simbolică între două așezăminte monahale care poartă același nume, unul din Grecia și celălalt din România.
Potrivit anunțului, racla spirituală a acestui eveniment va fi prilejul pentru numeroși credincioși de a veni la mănăstire și de a se ruga în fața icoanei, cerând ajutorul și ocrotirea Maicii Domnului.
Când poate fi văzută icoana „Gherontissa”
Sfânta Icoană a Maicii Domnului va rămâne la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca timp de șase zile, în intervalul 27 noiembrie - 2 decembrie 2026.
Evenimentul este prezentat ca o binecuvântare venită din Sfântul Munte Athos pentru credincioșii români. Organizatorii urmează să anunțe programul slujbelor și celelalte detalii privind desfășurarea manifestărilor religioase din această perioadă.
Cei care doresc să participe sunt îndemnați să urmărească anunțurile ulterioare ale mănăstirii, pentru a afla orele la care vor avea loc slujbele și momentele de închinare.
Maica Domnului „Gherontissa”, cunoscută și ca „Sporul Casei”
În tradiția populară, icoana Maicii Domnului „Gherontissa” mai este cunoscută și sub numele de „Sporul Casei”, denumire asociată cu rugăciunile pentru binecuvântarea și ocrotirea familiei.
Pentru credincioși, cinstirea icoanei reprezintă un prilej de rugăciune și de întărire sufletească. Aducerea acesteia din Sfântul Munte Athos oferă pelerinilor din România posibilitatea de a se apropia de una dintre reprezentările mariane venerate în spațiul monahal athonit.
O întâlnire spirituală între Athos și România
Aducerea icoanei la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman va reuni, în jurul acestui eveniment, credincioși din localitate și din alte zone ale țării. Perioada aleasă cuprinde și Ziua Națională a României, sărbătorită pe 1 Decembrie.
Programul liturgic complet urmează să fie comunicat ulterior de reprezentanții mănăstirii.