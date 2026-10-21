Pelerinaj important: Icoana Maicii Domnului „Gherontissa”, adusă din Sfântul Munte Athos în România! Unde se vor putea închina credincioșii timp de șase zile

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 oct. 2026, 23:57

Credincioșii din România vor avea ocazia să se închine unei cunoscute icoane athonite a Maicii Domnului, care va fi adusă în procesiune de la Mănăstirea Pantocrator din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Evenimentul religios va avea loc în perioada 27 noiembrie - 2 decembrie 2026.

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