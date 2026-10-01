Pelerinaj important în București. Credincioșii se pot închina la Brâul Maicii Domnului și la moaștele a doi sfinți

Publicat 1 oct. 2026, 18:02 Actualizat 1 oct. 2026, 18:04

Un important pelerinaj are loc în această perioadă la Biserica „Sfântul Ilie” - Ghencea, din Sectorul 5 al Capitalei. Timp de câteva zile, credincioșii au ocazia să se închine la Cinstitul Brâu al Maicii Domnului, adus de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia, dar și la moaștele Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Nichifor cel Lepros.

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