Pelerinaj important în București. Credincioșii se pot închina la Brâul Maicii Domnului și la moaștele a doi sfinți

Un important pelerinaj are loc în această perioadă la Biserica „Sfântul Ilie” - Ghencea, din Sectorul 5 al Capitalei. Timp de câteva zile, credincioșii au ocazia să se închine la Cinstitul Brâu al Maicii Domnului, adus de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia, dar și la moaștele Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Nichifor cel Lepros.
Evenimentul se desfășoară în perioada 30 septembrie - 4 octombrie 2026, iar raclele sunt disponibile pentru închinare zilnic.
Unde are loc pelerinajul și până când pot veni credincioșii
Pelerinajul este organizat la Biserica „Sfântul Ilie” – Ghencea, situată pe Strada Floare de Gheață nr. 1, Sectorul 5, București, în zona Prelungirea Ghencea.
Evenimentul a început miercuri, 30 septembrie, la ora 09:00, și se încheie duminică, 4 octombrie, la ora 22:00.
Credincioșii se pot închina la cele trei odoare sfinte în fiecare zi, în intervalul 08:00 – 22:00.
Programul slujbelor de la Biserica Sfântul Ilie - Ghencea
Pe durata pelerinajului, programul liturgic este unul bogat. Dimineața, între orele 07:00 și 11:00, sunt oficiate Utrenia și Sfânta Liturghie.
Seara, începând cu ora 18:00, are loc Vecernia Mare, unită cu Litia. Programul continuă cu prelegeri culturale și duhovnicești susținute de invitați.
Pe parcursul zilelor de pelerinaj sunt programate și slujbe speciale. Printre acestea se numără Taina Sfântului Maslu, destinată rugăciunii pentru cei aflați în suferință, precum și Acatistele dedicate sfinților ocrotitori.
Ce sfinte moaște pot fi cinstite
Pelerinii care ajung la biserica din zona Prelungirea Ghencea vor avea posibilitatea să se închine la:
Cinstitul Brâu al Maicii Domnului, adus de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia;
moaștele Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș;
moaștele Sfântului Nichifor cel Lepros.
Organizatorii îi îndeamnă pe cei care intenționează să participe să țină cont de programul de închinare și de intervalele în care sunt oficiate slujbele.
Cum se poate ajunge la pelerinaj
Biserica „Sfântul Ilie” - Ghencea se află pe Strada Floare de Gheață nr. 1, într-o zonă în care lucrările de modernizare și lărgire a infrastructurii pot îngreuna circulația rutieră.
Din acest motiv, pentru cei care merg la pelerinaj este recomandată folosirea transportului public, mai ales în perioadele aglomerate.
Mai multe linii de autobuz ajung în apropierea bisericii, printre acestea numărându-se 122, 222, 322, 105, 368 și 385. Cea mai apropiată zonă de coborâre este stația Valea Oltului, aflată la aproximativ 200 de metri de biserică, adică în jur de trei minute de mers pe jos. O altă variantă este stația Dantelei, de unde traseul pietonal este mai lung.
Cei care preferă metroul pot folosi Magistrala M5, cu coborâre la stația Râul Doamnei. De acolo, biserica poate fi accesată pe jos în aproximativ 12-15 minute sau prin intermediul transportului în comun.
O altă posibilitate este troleibuzul 93, cu coborâre în zona Valea Doftanei sau la capătul de linie Valea Argeșului.
Pentru cei care vin din centrul Bucureștiului, o variantă este metroul M5 până la Râul Doamnei, urmat de autobuzul 122 sau 222 către zona Prelungirea Ghencea.
Pelerinajul de la Biserica „Sfântul Ilie” - Ghencea se desfășoară până duminică, 4 octombrie 2026, ora 22:00, iar programul de închinare este zilnic, între 08:00 și 22:00.