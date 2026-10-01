Tannhauser deschide stagiunea la Opera Națională București. Celebrul Cristian Mandeal dirijează premiera

Publicat 1 oct. 2026, 08:07 Sursă Realitatea PLUS

Opera Națională București deschide stagiunea 2026–2027 cu o premieră de anvergură: „Tannhauser”, de Richard Wagner. Spectacolul, pus în scenă de regizorul Alexander von Pfeil, îl are la pupitru pe dirijorul Cristian Mandeal, iar în distribuție se regăsește, în prima reprezentație, și tenorul Cristian Mogoșan.

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