Tannhauser deschide stagiunea la Opera Națională București. Celebrul Cristian Mandeal dirijează premiera

Opera Națională București deschide stagiunea 2026–2027 cu o premieră de anvergură: „Tannhauser”, de Richard Wagner. Spectacolul, pus în scenă de regizorul Alexander von Pfeil, îl are la pupitru pe dirijorul Cristian Mandeal, iar în distribuție se regăsește, în prima reprezentație, și tenorul Cristian Mogoșan.
Unul dintre marile titluri ale repertoriului wagnerian deschide noua stagiune a Operei Naționale București. „Tannhäuser”, în regia lui Alexander von Pfeil, cu scenografia semnată de Dragoș Buhagiar și coregrafia realizată de Violeta Dincă, propune publicului o lume medievală întunecată, dominată de dorință, credință, vinovăție și căutarea iertării.
Tannhauser, premieră la Opera Națională București
La pupitrul Orchestrei Operei Naționale București se află maestrul Cristian Mandeal, una dintre personalitățile de referință ale muzicii românești.
„Aventura a fost și în sensul tipului la noi, pentru că șase săptămâni pentru o astfel de operă înseamnă un efort. Nu imposibil, pentru că se va vedea, noi am realizat bine operaa asta și sper într-un mare succes de public.”, a declarat dirijorul Cristian Mandeal.
În rolul titular, la reprezentația din 1 octombrie, va putea fi urmărit tenorul Cristian Mogoșan, alături de Yuliya Pogrebnyak în rolul Elisabetei, Cătălin Toropoc – Wolfram von Eschenbach și Asineta Răducan – Venus.
„Sper ca acest spectacol să rămână și să se dea, pentru că aduce în fața publicului teme extrem de actuale, despre izolare socială, despre căutarea iubirii, despre lupta dintre sacru și profan. Sper ca oamenii să înceapă să înțeleagă și să guste și această muzică și acest univers wagnerian extraordinar.”, a declarat tenorul Cristian Mogoșan.
„Tannhäuser” este o operă despre conflictul dintre pasiune și normă, despre cădere și sacrificiu, dar și despre posibilitatea mântuirii. O nouă producție Wagneriană, cu o puternică miză scenică și muzicală, care marchează începutul stagiunii 2026–2027 la Opera Națională București. Primele reprezentații au loc pe 1 și 3 octombrie, de la ora 18:00.