Doliu uriaș în cultura română. A murit Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române

Doliu uriaș în lumea academică și științifică din România. Academicianul Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române, a murit marți, la vârsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, care l-a descris drept o „personalitate de referință a chimiei românești”.
„Academia Română Filiala Cluj-Napoca anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a academicianului Ionel Haiduc, personalitate de referință a chimiei românești, președinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române în perioada 1995-2006 și președinte al Academiei Române între anii 2006 și 2014”, se arată în mesajul transmis de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române și publicat pe pagina sa de Facebook.
Ce contribuție a avut Ionel Haiduc la dezvoltarea chimiei românești?
Profesor și cercetător de prestigiu internațional, Ionel Haiduc a avut o contribuție importantă la dezvoltarea chimiei românești. Potrivit Filialei Cluj a Academiei Române, acesta a introdus și dezvoltat noi direcții de cercetare, printre care chimia ciclurilor anorganice, chimia compușilor organometalici ai metalelor netranziționale, studiul liganzilor organofosforici, al compușilor organometalici cu acțiune antitumorală și chimia supramoleculară.
Opera sa științifică, recunoscută și apreciată la nivel internațional, cuprinde peste 350 de lucrări publicate în reviste de prestigiu, nouă cărți și numeroase contribuții în volume de specialitate.
Cariera lui Haiduc, marcată de cercetare și performanță academică
Filiala Cluj a Academiei Române amintește și contribuția academicianului la dezvoltarea chimiei supramoleculare. Prin volumul „Supramolecular Organometallic Chemistry”, publicat în 1999 și prefațat de Jean-Marie Lehn, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie, Ionel Haiduc a contribuit la deschiderea unei noi direcții de cercetare în acest domeniu.
De-a lungul carierei universitare, Ionel Haiduc a format generații de studenți și cercetători și a fost profesor invitat la universități din Europa, Asia, America de Nord și America de Sud.
A devenit membru titular al Academiei Române în 1991 și a fost, de asemenea, membru al Academia Europaea, al Academiei de Științe a Republicii Moldova și al Academiei Maghiare de Științe. A primit și titlul de Doctor Honoris Causa din partea mai multor universități din România.
A condus Academia Română timp de opt ani
Ionel Haiduc a fost președinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române între 1995 și 2006, iar ulterior a condus Academia Română, în perioada 2006-2014.
„Prin activitatea sa științifică, didactică și academică și prin contribuția sa la dezvoltarea și prestigiul Academiei Române și al Filialei Cluj-Napoca, academicianul Ionel Haiduc lasă în urmă o moștenire deosebită în cercetarea și cultura românească”, a mai transmis Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române.