Doliu uriaș în cultura română. A murit Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 12:04

Doliu uriaș în lumea academică și științifică din România. Academicianul Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române, a murit marți, la vârsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, care l-a descris drept o „personalitate de referință a chimiei românești”.

Distribuie articolul