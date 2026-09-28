Doliu în presa din România. A murit jurnalistul George Scarlat, după o scurtă și grea suferință

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 22:36

Doliu în presa din România după moartea jurnalistului George Scarlat. Acesta s-a stins din viață sâmbătă, 26 septembrie, în jurul orei 4:00, după o perioadă scurtă, dar grea de suferință. Vestea a fost făcută publică de Dan Dungaciu, unul dintre oamenii care i-au fost apropiați și alături de care a colaborat timp de mai bine de două decenii.

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