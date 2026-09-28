Doliu în presa din România. A murit jurnalistul George Scarlat, după o scurtă și grea suferință

Doliu în presa din România după moartea jurnalistului George Scarlat. Acesta s-a stins din viață sâmbătă, 26 septembrie, în jurul orei 4:00, după o perioadă scurtă, dar grea de suferință. Vestea a fost făcută publică de Dan Dungaciu, unul dintre oamenii care i-au fost apropiați și alături de care a colaborat timp de mai bine de două decenii.
George Scarlat a avut o carieră complexă, care a început în presă și a continuat în administrația publică, diplomație și analiza de politică externă. De-a lungul anilor, numele său a fost asociat cu publicații importante din România, dar și cu proiecte dedicate evoluțiilor geopolitice din Europa de Est.
George Scarlat, o carieră construită între presă, administrație și diplomație
Economist de profesie, George Scarlat și-a început activitatea în jurnalism și a lucrat la Evenimentul Zilei, iar ulterior a devenit senior editor al cotidianului Ziua.
În perioada în care a activat în presă, s-a remarcat prin interesul pentru politica externă, economie și transformările politice din spațiul estic. Experiența acumulată în jurnalism avea să stea ulterior la baza activității sale în domeniul analizei geopolitice.
George Scarlat a făcut apoi trecerea către administrația centrală. În timpul guvernului condus de Radu Vasile a ocupat funcția de consilier al premierului. Ulterior, a fost director în cadrul Fondului Proprietății de Stat.
Parcursul profesional l-a dus și către diplomație. În perioada 2010-2014 a activat în spațiul estic, inclusiv la Ambasada României de la Chișinău. Experiența sa profesională a inclus și analiza războaielor informaționale, iar acesta a urmat un master în Studii de securitate la Universitatea din București.
Activitatea în domeniul analizei geopolitice
George Scarlat a fost implicat și în activitatea Fundației Universitare a Mării Negre, unde a ocupat funcția de expert, iar ulterior a coordonat Departamentul de Studii Estice.
În această calitate, a participat la numeroase conferințe și dezbateri despre Republica Moldova, relațiile României cu statele din regiune și evoluțiile geopolitice din Europa de Est.
Activitatea profesională a continuat și în cadrul Administrației Prezidențiale. Potrivit informațiilor publice citate de Spotmedia, George Scarlat a lucrat la Palatul Cotroceni în perioada noiembrie 2015 - ianuarie 2025, în cabinetul lui Constantin Dudu Ionescu.
În ultimii ani, jurnalistul și analistul s-a implicat și în politică. Dan Dungaciu a precizat, în mesajul transmis după moartea sa, că George Scarlat devenise membru al Consiliului Național de Conducere al AUR.