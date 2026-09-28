Doliu uriaș printre jurnaliști. A murit Patrick André de Hillerin, fondator al Academiei Cațavencu

Lumea presei românești este în doliu după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani, după mai bine de trei decenii dedicate jurnalismului.
Potrivit informațiilor publicate în presa română, decesul jurnalistului ar fi survenit în urma unui accident vascular cerebral (AVC). Patrick André de Hillerin a fost una dintre figurile cunoscute ale presei satirice și de opinie din România și s-a numărat printre fondatorii Academiei Cațavencu și, ulterior, ai revistei Cațavencii.
Patrick André de Hillerin a intrat în presă încă din adolescență
Parcursul jurnalistic al lui Patrick André de Hillerin a început la o vârstă foarte fragedă. Potrivit biografiei publicate de Gândul, acesta a început să scrie în anul 1990, în revista Ligii Studenților, în perioada manifestațiilor din Piața Universității.
Avea doar 15 ani când a făcut primii pași în lumea presei, iar în anii care au urmat și-a construit o carieră de peste 30 de ani.
Ulterior, jurnalistul s-a alăturat echipei Cațavencu și a devenit unul dintre oamenii care au contribuit la dezvoltarea proiectului editorial. A fost membru fondator al Academiei Cațavencu și, mai târziu, s-a numărat printre fondatorii revistei Cațavencii.
A colaborat cu numeroase publicații și emisiuni
De-a lungul carierei, Patrick André de Hillerin a semnat articole în mai multe publicații importante din România.
Printre acestea s-au numărat Libertatea, Săptămâna Financiară și Dilema. Activitatea sa jurnalistică nu s-a limitat însă la presa scrisă.
A colaborat și cu proiecte de televiziune, scriind pentru emisiuni precum „Starea Nației” și „România 9”.
Începând din august 2025, jurnalistul a devenit editorialist al publicației Gândul, unde a continuat să publice materiale de opinie până în ultimul an al vieții.
Legătura profesională cu Tulcea și Delta Dunării
Patrick André de Hillerin a avut și o legătură profesională importantă cu județul Tulcea.
În anul 2017, acesta a preluat conducerea editorială a cotidianului local Obiectiv. La momentul respectiv, jurnalistul vorbea despre dorința de a construi o publicație conectată la problemele și realitățile comunității locale.
Printre temele pe care își propunea să le aducă în atenția cititorilor se aflau viața comunității din Tulcea și problemele Deltei Dunării.
O carieră de peste trei decenii în jurnalism
Dispariția lui Patrick André de Hillerin marchează plecarea dintre noi a unui jurnalist care și-a început activitatea încă din adolescență și a rămas în presa românească mai bine de 30 de ani.
De la primele texte publicate în perioada manifestațiilor din Piața Universității și până la editorialele semnate în ultimii ani, jurnalistul a activat în numeroase proiecte și publicații.
Moartea sa la doar 52 de ani a provocat reacții de tristețe în rândul colegilor și al celor care l-au cunoscut de-a lungul îndelungatei sale cariere.