Doliu în baschetul românesc. A murit Radu Diaconescu, fost căpitan al naționalei și de 13 ori campion național

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 19:49

Baschetul românesc este în doliu după moartea lui Radu Diaconescu, unul dintre sportivii importanți ai generației sale. Federația Română de Baschet a anunțat luni decesul fostului mare baschetbalist, care a fost de 13 ori campion național, căpitan al reprezentativelor României și ulterior antrenor.

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