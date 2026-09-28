Doliu în baschetul românesc. A murit Radu Diaconescu, fost căpitan al naționalei și de 13 ori campion național

Baschetul românesc este în doliu după moartea lui Radu Diaconescu, unul dintre sportivii importanți ai generației sale. Federația Română de Baschet a anunțat luni decesul fostului mare baschetbalist, care a fost de 13 ori campion național, căpitan al reprezentativelor României și ulterior antrenor.
Radu Diaconescu urma să împlinească 82 de ani peste aproximativ două luni. De-a lungul unei cariere impresionante, acesta a contribuit la unele dintre momentele importante ale baschetului românesc și a rămas implicat în acest sport și după retragerea din activitatea de jucător.
Radu Diaconescu, 13 titluri de campion național
Născut în 1944, Radu Diaconescu și-a început parcursul sportiv la echipa Academiei Militare. Talentul său l-a propulsat ulterior către formații importante ale baschetului românesc.
A evoluat pentru CCA București și Dinamo București, iar în cariera de jucător a reușit să câștige nu mai puțin de 13 titluri de campion național.
Performanța a reprezentat un record în baschetul românesc și a contribuit la statutul său de sportiv emblematic pentru această disciplină.
Peste 220 de selecții pentru echipele naționale
Radu Diaconescu a avut o contribuție importantă și la nivel internațional, îmbrăcând de peste 220 de ori tricoul reprezentativelor României, atât la juniori, cât și la seniori.
Fostul baschetbalist a participat la cinci ediții ale Campionatelor Europene și a ocupat timp de aproximativ un deceniu poziția de căpitan al reprezentativelor de tineret și seniori.
Experiența acumulată în anii petrecuți pe teren avea să fie valorificată ulterior și în activitatea de antrenor.
A antrenat Academia Militară și echipa națională
După retragerea din cariera de jucător, Radu Diaconescu nu s-a îndepărtat de baschet.
În perioada 1980-1990, acesta a pregătit echipa Academiei Militare. În sezonul 1983-1984, a preluat și conducerea tehnică a echipei naționale a României.
Ulterior, viața l-a purtat în Canada, unde a continuat să fie implicat în baschet. A activat inclusiv în cadrul Universității Carleton, continuând să transmită mai departe experiența acumulată de-a lungul carierei.
În anii 2010, Diaconescu a revenit pentru o perioadă în baschetul românesc și a ocupat banca tehnică a formației CSM București.
Federația Română de Baschet: „A marcat profund istoria baschetului românesc”
Federația Română de Baschet a transmis un mesaj de condoleanțe după dispariția fostului sportiv.
Forul național a subliniat contribuția lui Radu Diaconescu la dezvoltarea și istoria baschetului românesc și a amintit faptul că acesta a fost distins cu titlul de Maestru Emerit al Sportului.
„Radu Diaconescu a fost Maestru Emerit al Sportului și unul dintre oamenii care au marcat profund istoria baschetului românesc”, a transmis Federația Română de Baschet.
FRB a adresat condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat pe fostul campion și antrenor.