FCSB încearcă să-l readucă pe Nicolae Stanciu. Mihai Stoica: „Mai mult de 75% e rezolvată problema”

FCSB îl vrea înapoi pe Nicolae Stanciu. Mihai Stoica spune că Reghecampf și Becali susțin mutarea, iar Denis Drăguș este dispus să-i cedeze numărul de pe tricou.
FCSB încearcă să-l convingă pe Nicolae Stanciu să revină la echipă, la zece ani de la plecarea sa. Subiectul a fost discutat joi, 24 septembrie, la conferința de prezentare a lui Laurențiu Reghecampf. Mihai Stoica a declarat că atât noul antrenor, cât și conducerea clubului își doresc transferul, însă nu a anunțat un acord cu mijlocașul.
Mihai Stoica: „Facem presiuni din toate părțile”
Stoica a folosit o formulare optimistă pentru a descrie șansele FCSB: „Mai mult de 75% e rezolvată problema”. Oficialul a explicat însă că se referă la susținerea din interiorul clubului pentru aducerea lui Stanciu: „Mister îl vrea, eu îl vreau, Gigi îl vrea”.
În încercarea de a-l convinge pe internaționalul român, FCSB l-a implicat și pe Denis Drăguș. Potrivit lui Stoica, atacantul i-a transmis lui Stanciu că este dispus să-i cedeze numărul de pe tricou dacă revine la echipă. „Facem presiuni din toate părțile pe Nicușor să se întoarcă acasă”, a spus oficialul.
Reghecampf îl vrea din nou la FCSB
Întrebat despre posibilitatea de a lucra din nou cu Stanciu, Laurențiu Reghecampf a răspuns fără ezitare: „În secunda doi, aș spune «da», dacă se poate”. Antrenorul l-a descris drept unul dintre cei mai buni jucători români și a precizat că nu cunoaște în detaliu situația contractuală a mijlocașului.
Stanciu joacă în prezent la Dalian Yingbo, iar revenirea sa în România este disputată și de Universitatea Cluj. Unele publicații au relatat că mijlocașul ar fi ajuns deja la un acord cu U Cluj.
O revenire după zece ani
Nicolae Stanciu a evoluat la FCSB între 2013 și 2016. În acea perioadă, a câștigat șase trofee cu formația bucureșteană: două titluri, două Cupe ale Ligii, Cupa României și Supercupa României. Stoica a amintit și rolul mijlocașului în dubla cu Legia Varșovia, din campania în care echipa antrenată de Reghecampf s-a calificat în grupele Ligii Campionilor.