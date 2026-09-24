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Laurențiu Reghecampf, prezentat ca antrenor la FCSB. Primul obiectiv în al treilea mandat

Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf

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Scris deDarius Stănescu
Publicat24 sept. 2026, 16:44
Actualizat24 sept. 2026, 16:49

Laurențiu Reghecampf a fost prezentat la FCSB pentru al treilea mandat. Ce obiective are antrenorul, când joacă primul meci și cine face parte din staff.

Laurențiu Reghecampf a fost prezentat joi, 24 septembrie, ca antrenor al FCSB și începe al treilea mandat la formația bucureșteană. Tehnicianul spune că prioritatea imediată este câștigarea primului meci, înainte ca echipa să se concentreze pe obiectivele pe termen lung: trofee și o nouă prezență în Champions League.

Reghecampf revine la FCSB după despărțirea de Esperance Tunis. La conferința de prezentare, antrenorul a vorbit despre nevoia ca jucătorii să-și recapete încrederea și pofta de joc, astfel încât echipa să poată controla din nou partidele. Primul său meci din noul mandat este programat pe 10 octombrie, împotriva Oțelului Galați.

Reghecampf: „Știu ce mă așteaptă”

Antrenorul a descris revenirea ca pe un pas pe care și l-a dorit, deși ultima săptămână a fost dificilă pentru el. Nu vrea însă să înceapă cu promisiuni despre clasament: a pus pe primul plan următorul rezultat și refacerea încrederii din lot.

„Ambițiile sunt aceleași întotdeauna, se dorește victoria și întotdeauna se dorește să se câștige un trofeu”, a declarat Reghecampf la conferința de presă. Tehnicianul a spus și că își dorește ca FCSB să joace din nou în Champions League, dar a recunoscut că obiectivul nu este ușor de realizat.

Misiunea începe într-un moment dificil: după zece etape, FCSB se află pe locul 11 în Superligă, cu 12 puncte. Reghecampf consideră că numărul echipelor implicate în lupta pentru primele poziții le poate oferi roș-albaștrilor ocazia să reducă diferența, dacă încep să obțină rezultate.

Cine face parte din staff

Reghecampf îi aduce la FCSB pe antrenorul secund Viorel Dinu și pe preparatorul fizic Adrian Popa. În corpul tehnic se regăsesc și Lucian Filip, Alin Stoica, Thomas Neubert, Marius Popa și Ionuț Zottu. Numirea sa vine după despărțirea clubului de Marius Baciu.

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