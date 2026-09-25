Suedia – România, în Liga Națiunilor: primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi în noul mandat

România începe vineri, 25 septembrie, noua ediție a Ligii Națiunilor cu un meci în deplasare împotriva Suediei. Partida din Grupa B4 a Ligii B se dispută pe Strawberry Arena, la Solna, de la ora 21:45, ora României, și va fi transmisă la Antena 1. Pentru Gheorghe Hagi, este prima partidă oficială de la revenirea pe banca naționalei.
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A fost făcut public primul 11 al României pentru meciul cu Suedia.
România: Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - I. Hagi (căpitan) - Man, Munteanu. Rezerve: Hindrich, Cojocaru, Borza, Olaru, Stanciu, Mihăilă, Burcă, Screciu, Tănase, M. Ilie, Dragomir, Eissat.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Nouă jucători au rămas la Mogoșoaia
Hagi a ales 23 de fotbaliști pentru deplasarea în Suedia. Ceilalți nouă jucători din lotul de 32 au rămas la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, unde continuă pregătirea. Decizia vine în contextul unui program cu patru meciuri între 25 septembrie și 5 octombrie.
Cei care nu au făcut deplasarea sunt Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.
Lotul României pentru Suedia
Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.
Fundași: Andrei Rațiu, Andrei Coubiș, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Borza.
Mijlocași: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Vlad Dragomir.
Atacanți: Dennis Man, Darius Olaru, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Florin Tănase, Louis Munteanu.
Cine arbitrează meciul
Partida va fi condusă de cehul Ondrej Berka, ajutat la cele două tușe de Matej Vlcek și Kamil Hajek. Ondrej Pechanec este al patrulea oficial, iar în camera VAR se vor afla Michael Fabbri și Karel Roucek.
Informații pentru suporteri
Federația Română de Fotbal estimează că aproximativ 1.500 de suporteri români se vor afla printre cei 35.000 de spectatori așteptați la stadion. Fanilor tricolori li se recomandă să folosească podul alb de la stația de tren Solna și să urmeze traseul pietonal către poarta F, care deservește sectoarele 118–120. Porțile arenei se deschid la ora locală 19:15.
Programul următoarelor meciuri
28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina, pe Arena Națională, fără spectatori.
2 octombrie: Polonia – România, pe Stadion Narodowy.
5 octombrie: România – Suedia, pe Arena Națională.