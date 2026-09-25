Suedia – România, în Liga Națiunilor: primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi în noul mandat

Publicat 25 sept. 2026, 20:35 Actualizat 25 sept. 2026, 20:36

România începe vineri, 25 septembrie, noua ediție a Ligii Națiunilor cu un meci în deplasare împotriva Suediei. Partida din Grupa B4 a Ligii B se dispută pe Strawberry Arena, la Solna, de la ora 21:45, ora României, și va fi transmisă la Antena 1. Pentru Gheorghe Hagi, este prima partidă oficială de la revenirea pe banca naționalei.

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