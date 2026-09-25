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Sport· 1 min citire
Hagi a înregistrat o înfrângere în primul meci oficial. România Suedia 1-2, în Liga Națiunilor
Gheorghe Hagi (2026 - Profimedia)
România a debutat cu stângul în Liga Națiunilor 2026/27. Tricolorii au pierdut cu 1-2 în deplasare, la Solna, în primul meci oficial din noul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi.
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