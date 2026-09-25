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Hagi a înregistrat o înfrângere în primul meci oficial. România Suedia 1-2, în Liga Națiunilor

Gheorghe Hagi (2026 - Profimedia)

Gheorghe Hagi (2026 - Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 25 sept. 2026, 23:57

România a debutat cu stângul în Liga Națiunilor 2026/27. Tricolorii au pierdut cu 1-2 în deplasare, la Solna, în primul meci oficial din noul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi.

România a fost învinsă vineri seară de Suedia, scor 1-2, pe Strawberry Arena din Solna, în prima etapă a grupei B4 din Liga Națiunilor. A fost primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi ca selecționer, iar debutul nu a adus puncte.

Suedia a deschis scorul prin Isak în minutul 20, după o lansare în adâncime. Tricolorii au egalat rapid: Ianis Hagi a recuperat, Rațiu a centrat, iar Dennis Man a înscris la colțul scurt în minutul 29. Gazdele au revenit înainte de pauză, Gyokeres marcând pentru 2-1.

În repriza secundă, Suedia a controlat jocul, iar România nu a reușit să creeze ocazii mari pentru a egala. Golul lui Stroud din minutul 54 a fost anulat de VAR pentru henț.

Pentru Hagi, este prima înfrângere în noul mandat, însă România mai are trei meciuri în următoarele zile, inclusiv revanșa cu Suedia, la București.

În cealaltă partidă a grupei, Polonia și Bosnia au remizat 0-0 la Varșovia.

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