Ianis Hagi, după Suedia – România 2-1: „Primul sentiment al echipei este că puteam mai mult”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 09:13

România a început cu o înfrângere parcursul în Grupa B4 a Ligii Națiunilor. După meciul pierdut vineri, 25 septembrie, cu 1-2 în fața Suediei, la Solna, căpitanul Ianis Hagi a spus că „tricolorii” ar fi putut obține un rezultat mai bun dacă ar fi avut mai multă încredere în jocul pregătit la antrenamente.

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