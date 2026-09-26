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Sport· 2 min citire
Ianis Hagi, după Suedia – România 2-1: „Primul sentiment al echipei este că puteam mai mult”
Ianis Hagi (foto: profimedia)
România a început cu o înfrângere parcursul în Grupa B4 a Ligii Națiunilor. După meciul pierdut vineri, 25 septembrie, cu 1-2 în fața Suediei, la Solna, căpitanul Ianis Hagi a spus că „tricolorii” ar fi putut obține un rezultat mai bun dacă ar fi avut mai multă încredere în jocul pregătit la antrenamente.
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