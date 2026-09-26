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Ianis Hagi, după Suedia – România 2-1: „Primul sentiment al echipei este că puteam mai mult”

Ianis Hagi (foto: profimedia)

Ianis Hagi (foto: profimedia)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 09:13

România a început cu o înfrângere parcursul în Grupa B4 a Ligii Națiunilor. După meciul pierdut vineri, 25 septembrie, cu 1-2 în fața Suediei, la Solna, căpitanul Ianis Hagi a spus că „tricolorii” ar fi putut obține un rezultat mai bun dacă ar fi avut mai multă încredere în jocul pregătit la antrenamente.

Ce a spus Ianis Hagi

La interviul de după meci, Hagi a arătat că România și-a creat ocazii, dar nu a reușit să joace la același nivel pe toată durata partidei. Căpitanul a pus accent pe nevoia de curaj și de constanță în aplicarea indicațiilor staffului tehnic.

„Cred că primul sentiment al echipei este că puteam mai mult, însă trebuie să avem mai multă încredere în noi, în ceea ce facem, în ceea ce am pregătit.

Eu cred că meciurile următoare vor fi mai bune. Am avut şi noi ocaziile noastre. E adevărat că al doilea gol l-am luat dintr-o fază fixă, dintr-o lipsă de comunicare. Simţeam că puteam mai mult în această seară. Din ceea ce am lucrat săptămâna aceasta, cred că puteam să obţinem un rezultat mult mai bun”, a declarat Ianis Hagi.

Cum s-a încheiat Suedia – România

Partida de pe Strawberry Arena s-a decis în prima repriză. Alexander Isak a deschis scorul în minutul 20, Dennis Man a egalat pentru România în minutul 29, iar Viktor Gyökeres a stabilit rezultatul final în minutul 43. Hagi a vorbit și despre lipsa de comunicare de la faza celui de-al doilea gol primit de „tricolori”.agerpres+1

Următoarele meciuri ale României

Până la revanșa cu Suedia, programată pe 5 octombrie, România va întâlni Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie, pe Arena Națională, fără spectatori, și Polonia pe 2 octombrie, la Varșovia. Ianis Hagi a spus că echipa trebuie să câștige aceste două partide și să arate mai bine.

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