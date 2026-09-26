Gabriela Ruse, eliminată în sferturile turneului WTA 250 de la Seul. Anna Bondar s-a impus în trei seturi

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 08:40

Gabriela Ruse și-a încheiat parcursul la turneul WTA 250 de la Seul în sferturile de finală. Românca, favorită numărul 4, a fost învinsă sâmbătă de Anna Bondar, din Ungaria, scor 4-6, 6-1, 2-6, după un meci de două ore și 24 de minute.

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