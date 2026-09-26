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Gabriela Ruse, eliminată în sferturile turneului WTA 250 de la Seul. Anna Bondar s-a impus în trei seturi

Gabriela Ruse (foto: profimedia)

Gabriela Ruse (foto: profimedia)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 08:40

Gabriela Ruse și-a încheiat parcursul la turneul WTA 250 de la Seul în sferturile de finală. Românca, favorită numărul 4, a fost învinsă sâmbătă de Anna Bondar, din Ungaria, scor 4-6, 6-1, 2-6, după un meci de două ore și 24 de minute.

Ruse a revenit după primul set

Bondar a câștigat primul set cu 6-4, însă Ruse a răspuns categoric și a cedat un singur game în actul secund. În decisiv, jucătoarea din Ungaria a preluat din nou controlul și s-a impus cu 6-2, obținând calificarea în semifinale.

Pentru Ruse, acesta a fost al treilea meci la Seul. Românca a debutat cu o victorie clară împotriva germancei Eva Lys, scor 6-1, 6-2, iar în optimile de finală a trecut de sud-coreeanca Yeonwoo Ku după ce a pierdut primul set: 2-6, 7-6(1), 6-1.

Anna Bondar o va întâlni pe Kimberly Birrell

Și Bondar, cap de serie numărul 6, a avut un parcurs cu meciuri de trei seturi până la întâlnirea cu Ruse. Ea le-a eliminat pe Renata Zarazua și Alina Charaeva, înainte de a obține victoria din sferturi. În semifinale, adversara sa va fi australianca Kimberly Birrell, favorita numărul 2 a turneului, care a învins-o pe Katie Volynets cu 2-6, 6-2, 7-5.

Turneul de la Seul se desfășoară pe terenuri cu suprafață dură. Pentru prezența în sferturile de finală, Gabriela Ruse va primi 7.025 de dolari și 54 de puncte WTA.

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