Hagi, înaintea meciului România – Bosnia: „Putem deveni cei mai buni. Trebuie să construim o mentalitate de campion”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 14:39

Selecționerul Gheorghe Hagi spune că echipa națională a României nu a ajuns încă la nivelul pe care și-l dorește, dar este convins că poate deveni mai competitivă prin muncă, curaj și încredere. Declarațiile au fost făcute duminică, în conferința de presă premergătoare partidei cu Bosnia și Herțegovina, programată luni, de la ora 21:45, în Liga Națiunilor.

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