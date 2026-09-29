Doliu în cultură: actorul și regizorul Veaceslav Madan a murit la 77 de ani

Lumea artistică din Republica Moldova este în doliu după moartea lui Veaceslav Madan. Actor, regizor, pedagog, diplomat și fost ministru al Culturii, acesta s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. Anunțul a fost făcut de Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „Pe strada Trandafirilor Iurie Harmelin”, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut.
Veaceslav Madan a murit la 77 de ani
Reprezentanții teatrului au anunțat cu profundă tristețe dispariția celui care și-a dedicat cea mai mare parte a vieții teatrului și formării noilor generații de artiști, arată tv8.md.
„Cu profundă durere anunțăm trecerea în neființă a actorului și regizorului, Maestrul Veaceslav Madan”, au transmis reprezentanții instituției.
Aceștia au subliniat legătura puternică dintre numele lui Veaceslav Madan și scena teatrală din Republica Moldova și au transmis condoleanțe familiei, apropiaților, colegilor și foștilor săi elevi.
De la scena Teatrului „A. S. Pușkin” la regie
Veaceslav Madan s-a născut pe 27 noiembrie 1948, în satul Cojușna, raionul Strășeni.
A urmat cursurile Institutului de Arte „Gavriil Musicescu” din Chișinău, iar cariera sa artistică a început pe scena Teatrului „A. S. Pușkin”, instituție cunoscută astăzi sub numele de Teatrul Național „Mihai Eminescu”.
A activat atât ca actor, cât și ca regizor, iar de-a lungul timpului a interpretat numeroase roluri pe scenă. Activitatea sa nu s-a limitat însă la teatru, Veaceslav Madan fiind implicat și în producții cinematografice realizate de studioul „Moldova-Film”.
A condus Teatrul „Ginta Latină”
În perioada 1992-1994, Veaceslav Madan a ocupat funcția de director al Teatrului „Ginta Latină”.
În această perioadă a colaborat cu compozitorul Liviu Știrbu pentru realizarea spectacolului „Miorița”. Producția a fost prezentată drept primul musical național din Republica Moldova.
Ulterior, între 1994 și 2002, Madan a fost regizor-șef al Teatrului Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”.
A fost distins cu titlul de Om Emerit în Arte, dar în același timp a format actori și regizori la AMTAP. Veaceslav Madan a fost și ministru al Culturii.
Dispariția sa lasă în urmă o carieră de mai multe decenii dedicată scenei și culturii din Republica Moldova.