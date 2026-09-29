Doliu în cultură: actorul și regizorul Veaceslav Madan a murit la 77 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 23:17

Lumea artistică din Republica Moldova este în doliu după moartea lui Veaceslav Madan. Actor, regizor, pedagog, diplomat și fost ministru al Culturii, acesta s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. Anunțul a fost făcut de Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „Pe strada Trandafirilor Iurie Harmelin”, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut.

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