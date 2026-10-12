Sfânta Parascheva 2026. Imagini impresionante de la Iași. Zeci de mii de credincioși, la procesiunea „Calea Sfinților” de la Iași VIDEO

Publicat 12 oct. 2026, 08:33 Actualizat 12 oct. 2026, 08:49 Sursă Realitatea PLUS

Imagini impresionante de la pelerinajul „Calea Sfinților” de la Iași, acolo unde pentru moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au venit până acum aproximativ 120 de mii de oameni din toată țara. La procesiunea de aseară au participat peste 30.000 de credincioși care au rostit rugăciuni la unison. În zilele următoare sunt așteptate cozi și mai mari, iar oamenii continua să vină bucuroși și cu speranță.

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