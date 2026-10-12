Sfânta Parascheva 2026. Imagini impresionante de la Iași. Zeci de mii de credincioși, la procesiunea „Calea Sfinților” de la Iași VIDEO

Imagini impresionante de la pelerinajul „Calea Sfinților” de la Iași, acolo unde pentru moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au venit până acum aproximativ 120 de mii de oameni din toată țara. La procesiunea de aseară au participat peste 30.000 de credincioși care au rostit rugăciuni la unison. În zilele următoare sunt așteptate cozi și mai mari, iar oamenii continua să vină bucuroși și cu speranță.
Imaginile impresionante din timpul procesiunii „Calea Sfinților” de la Iași, desfășurate duminică, 11 octombrie, arată o "mare" de credincioși veniți din toate colțurile țării pentru a asista la slujbă. Sfintele moaște ale Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria au fost purtate de preoți pe străzile din Iași în timp ce toți participanții au spus rugăciuni.
Aproximativ 130.000 de credincioși au trecut deja pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la începutul pelerinajului. Timpul de așteptare este de aproximativ 10 ore, iar coada se întinde pe o lungime de circa 5 kilometri. Organizatorii spun că, în 2026, e un record și că niciodată n-au mai fost cozi atât de lungi în primele zile ale pelerinajului.
"Doi sfinți care, deși au trăit în vremuri diferite, ne învață un singur lucru: omul care merge la esența lucrurilor dobândește sfânta simplitate, adică realitatea lipsită de lucruri aproximative, cenușii. Cred că și pentru aceasta credincioșii simt că Sfânta Parascheva are ceva special. Probabil rugăciunea ei, jertfa ei", a declarat ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva rămâne în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași până pe 15 octombrie.
Pelerinajul organizat la Catedrala Mitropolitană din Iași cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfășura între 8 și 15 octombrie 2026. Anul acesta, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț. Peste 200.000 de persoane sunt așteptate la eveniment.
Când a început pelerinajul și cât vor dura procesiunile
Potrivit programului anunțat de Arhiepiscopia Iașilor, pelerinajul organizat la Catedrala Mitropolitană din Iași cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva se desfășoară în perioada 8-15 octombrie 2026.
Anul acesta, credincioșii se pot închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț. La eveniment sunt așteptate peste 200.000 de persoane.
Liturghia din 14 octombrie: ce trebuie să știe credincioșii
În ziua de sărbătoare a Sfintei Cuvioase Parascheva, miercuri, 14 octombrie, Sfânta Liturghie va începe la ora 9:00.
Slujba va fi oficiată pe un podium amplasat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane, la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Cei care nu vor putea ajunge în apropierea podiumului vor putea urmări slujba pe ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locuri.