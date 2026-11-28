Specialiștii de la "Apele Române" infirmă temeri legate de siguranța barajului Pucioasa, ca urmare a raportării unor presupuse vibrații în structura construcției. Controlul a fost declanșat după ce Informațiile apărute în spațiul public au stârnit îngrijorare în rândul localnicilor și au alimentat speculații privind siguranța construcției hidrotehnice.
"Barajul Pucioasa functionează în conditii de siguranță și informațiile apărute recent în spațiul public privind presupusele vibrații în corpul barajului nu se confirmă", a transmis Compania Apele Române pe pagina sa de Facebook.
Controlul a fost efectuat vineri, la barajul din județul Dâmbovița, în prezența conducerii Apele Române, a reprezentanților Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, precum și a proiectantului și constructorilor implicați în lucrările de reabilitare.
Potrivit concluziilor anunțate de instituție, temerile legate de existența unor vibrații în corpul barajului nu s-au confirmat. Specialiștii au efectuat probe tehnice și verificări ale echipamentelor, fără să identifice vibrații resimțite în structură sau alte probleme care să indice un risc pentru stabilitatea construcției.
Apele Române susține că integritatea și siguranța structurală a barajului nu sunt afectate, iar obiectivul funcționează în parametri normali. Reprezentanții instituției au precizat că lucrările de reabilitare a echipamentelor hidromecanice au fost finalizate și urmează să intre în etapa de recepție, fără ca verificările recente să indice probleme de siguranță.