Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 nov. 2026, 07:23

Specialiștii de la "Apele Române" infirmă temeri legate de siguranța barajului Pucioasa, ca urmare a raportării unor presupuse vibrații în structura construcției. Controlul a fost declanșat după ce Informațiile apărute în spațiul public au stârnit îngrijorare în rândul localnicilor și au alimentat speculații privind siguranța construcției hidrotehnice.

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