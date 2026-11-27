Ministerul Apărării Naționale a comandat un nou lot de 66 de vehicule de luptă Lynx, în valoare de aproximativ 738 de milioane de euro. Livrările sunt programate să înceapă în 2028 și să se încheie până în 2030.
România își suplimentează flota de vehicule blindate printr-o nouă comandă adresată grupului german Rheinmetall. Ministerul Apărării Naționale a solicitat încă 66 de vehicule de luptă Lynx, în cadrul contractului-cadru care prevede achiziția a 298 de astfel de blindate. Valoarea noii comenzi se ridică la aproximativ 738 de milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis vineri de compania germană.
Contractul inițial, atribuit în mai 2026, face parte dintr-un amplu program de înzestrare a Armatei României, derulat prin mecanismul european SAFE. Prin această comandă suplimentară, România continuă achiziția vehiculelor de luptă produse de compania cu sediul la Düsseldorf.
România pregătește o flotă de 298 de vehicule Lynx
În mai 2026, Rheinmetall a obținut cel mai mare pachet de comenzi internaționale din istoria recentă a grupului. În cadrul programului SAFE, România a încredințat companiei germane mai multe proiecte importante din industria de apărare, care însumează 5,7 miliarde de euro.
Pachetul include producția de vehicule de luptă, sisteme de apărare antiaeriană, muniție și componente pentru muniție, dar și patru nave militare.
În ceea ce privește programul Lynx, cea mai mare parte a viitoarei flote va fi reprezentată de vehicule de luptă ale infanteriei. Acestea vor fi completate de versiuni blindate specializate, destinate utilizării ca aruncătoare de mine, puncte de comandă și vehicule pentru evacuare medicală.
Primele livrări sunt prevăzute pentru anul 2028, iar întregul program ar urma să fie încheiat până în 2030.
Extinderea comenzilor presupune și o dezvoltare semnificativă a capacităților industriale ale Rheinmetall din România. Grupul german anunță investiții de câteva sute de milioane de euro pentru creșterea producției necesare onorării contractelor.
Compania estimează că o parte importantă din valoarea adăugată a acestor proiecte va fi generată chiar în România, stat membru NATO și al Uniunii Europene. Planul vizează și crearea a mii de noi locuri de muncă, în condițiile în care peste 200 de subcontractori urmează să fie integrați în rețeaua de aprovizionare.
„Rheinmetall îşi extinde semnificativ capacitatea de producţie pe care o deţine de mulţi ani în România, pentru a onora aceste comenzi. În acest scop, în România sunt realizate investiţii în valoare totală de câteva sute de milioane de euro. O parte importantă a valorii adăugate este generată în acest stat membru NATO şi al UE. Obiectivul este crearea a mii de noi locuri de muncă. Peste 200 de subcontractori vor fi integraţi în reţeaua de aprovizionare. De asemenea, va avea loc un transfer tehnologic amplu", informează grupul german.
România reprezintă deja una dintre piețele importante pentru compania germană. Rheinmetall este prezentă de mai mulți ani pe piața locală prin filiala Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaș.
Noile contracte de înzestrare vor fi executate cu implicarea mai multor facilități industriale ale grupului, nu doar prin intermediul acestei filiale. Astfel, comenzile pentru vehiculele Lynx și celelalte echipamente militare sunt însoțite de extinderea activității industriale și de un transfer tehnologic către România.