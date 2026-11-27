Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 27 nov. 2026, 19:34

Ministerul Apărării Naționale a comandat un nou lot de 66 de vehicule de luptă Lynx, în valoare de aproximativ 738 de milioane de euro. Livrările sunt programate să înceapă în 2028 și să se încheie până în 2030.

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