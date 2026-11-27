Lucrările la Autostrada Sibiu – Făgăraș avansează pe cei 68 de kilometri ai traseului. Pe unul dintre loturi, stadiul fizic a depășit 56%, iar în șantiere sunt mobilizați sute de muncitori și utilaje.
Lucrările la Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13) continuă pe toate cele patru loturi, care însumează 68 de kilometri. Progresul înregistrat pe fiecare tronson și numărul echipelor mobilizate în șantiere au fost prezentate vineri de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
Pe întregul traseu se desfășoară lucrări la terasamente, poduri, pasaje și alte structuri, iar în mai multe puncte a fost deja așternut asfalt. Constructorul și-a adaptat numărul de muncitori și utilaje în funcție de activitățile care pot fi executate în perioada sezonului rece, a precizat șeful CNAIR.
Peste 56% progres pe două dintre loturile Autostrăzii Sibiu – Făgăraș
Pe Tronsonul 1, Boița – Avrig, cu o lungime de 14,25 kilometri, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 29,46%. În șantier se află 323 de muncitori și 56 de utilaje, care execută lucrări la terasamente și la podurile de pe traseu.
Tot pe acest sector va fi amenajat nodul rutier care va asigura conexiunea dintre Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13), Autostrada Pitești – Sibiu (A1) și DN7, în zona localității Boița.
Pe Tronsonul 2, Avrig – Arpașu de Jos, care măsoară 19,92 kilometri, progresul fizic a ajuns la 56,10%. Pentru executarea lucrărilor sunt mobilizați 250 de muncitori și 80 de utilaje. Echipele intervin la structuri, la sistemele de evacuare a apelor pluviale și la terasamente.
Un nivel similar de execuție este raportat și pe Tronsonul 3, Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus. Pe cei 17,61 kilometri ai acestuia, stadiul fizic a ajuns la 56,86%. În șantier lucrează 400 de muncitori, sprijiniți de 180 de utilaje. Printre intervențiile aflate în desfășurare se numără lucrările la structura pasajului din zona nodului rutier Sâmbăta de Sus.
Lucrările de pe ultimul lot au ajuns la aproape 49%
Pe Tronsonul 4, Sâmbăta de Sus – municipiul Făgăraș, constructorul a ajuns la un stadiu fizic de 48,54%. Contractul aferent acestui sector cuprinde și realizarea unui drum de legătură cu DN1, cu o lungime de 5,65 kilometri.
În prezent, pe acest tronson sunt mobilizați 300 de muncitori și 200 de utilaje. Activitățile vizează execuția structurilor, lucrările de terasamente și relocarea utilităților.
Cristian Pistol a precizat că antreprenorul și-a ajustat mobilizarea în funcție de tipurile de lucrări care pot fi desfășurate în condițiile specifice sezonului rece. În mai multe zone ale traseului, echipele au reușit deja să aștearnă asfalt.
Contracte de 6,4 miliarde de lei, cu termen de finalizare în 2028
Cele patru loturi ale Autostrăzii Sibiu – Făgăraș au o valoare contractuală cumulată de 6,4 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027, iar lucrările sunt executate de constructorul turc Makyol.
Termenul stabilit pentru finalizarea proiectului este anul 2028.
Șeful CNAIR a subliniat că realizarea unei autostrăzi este un proiect care se întinde, de regulă, dincolo de mandatele politice și de schimbările de guvern, important fiind ca lucrările să continue într-un ritm susținut.
„O autostradă se construiește peste mandate și peste guverne. Important este ca ritmul să nu se oprească. Pentru Sibiu, Țara Făgărașului și Brașov, A13 înseamnă investiții și locuri de muncă mai aproape de casă. Pentru România, înseamnă legătura dintre centrul Transilvaniei, Muntenia și Moldova, pe autostradă”, a afirmat Cristian Pistol.