Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 27 nov. 2026, 18:37

Lucrările la Autostrada Sibiu – Făgăraș avansează pe cei 68 de kilometri ai traseului. Pe unul dintre loturi, stadiul fizic a depășit 56%, iar în șantiere sunt mobilizați sute de muncitori și utilaje.

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