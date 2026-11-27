Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 27 nov. 2026, 16:49

Peste 4.500 de pompieri şi aproximativ 4.000 de autospeciale, ambulanţe şi alte mijloace tehnice vor fi mobilizate zilnic, la nivel naţional, în minivacanţa de Sfântul Andrei şi 1 Decembrie, pentru gestionarea eventualelor situaţii de urgenţă, a anunţat, vineri, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

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