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Social· 1 min citire
Alertă alimentară în magazinele Auchan! Două sortimente de pastă tartinabilă, retrase de la vânzare din cauza riscului de mucegai
Auchan/ Arhivă foto
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (NSVSA) a anunțat vineri, 27 noiembrie, retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină și colagen, comercializate în magazinele Auchan România. Decizia a fost luată după identificarea unor modificări vizibile și atipice la suprafața produselor, care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului.
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