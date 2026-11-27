Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 nov. 2026, 14:05

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (NSVSA) a anunțat vineri, 27 noiembrie, retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină și colagen, comercializate în magazinele Auchan România. Decizia a fost luată după identificarea unor modificări vizibile și atipice la suprafața produselor, care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului.

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