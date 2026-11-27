Scumpirile din ultima perioadă îi obligă pe tot mai mulți români să renunțe la obiceiurile pe care le aveau în anii trecuți. Pentru pensionari, pregătirile pentru iarnă au devenit un lux, iar conservele, murăturile și dulcețurile se fac acum în cantități mult mai mici sau chiar deloc.
Scumpirile îi lovesc tot mai puternic pe românii cu venituri mici, iar pensionarii sunt printre cei care resimt cel mai dur presiunea cheltuielilor zilnice. Dacă în anii trecuți își umpleau cămările cu murături, gemuri și conserve pentru iarnă, acum mulți abia își permit să cumpere câteva legume. Unii au ajuns să ia câte un kilogram sau chiar jumătate de kilogram, în funcție de câți bani le mai rămân după plata facturilor și a medicamentelor.
Pensionarii au renunțat la proviziile în cantități mari. Pun doar câteva borcane pentru iarnă
Pentru mulți vârstnici, pregătirile de iarnă au devenit o cheltuială greu de suportat. Oamenii spun că nu mai cumpără legume cu kilogramele și că se limitează la câteva borcane, atât cât le permite pensia.
Alții spun că situația financiară nu le mai permite aproape deloc să facă provizii. „Cât putem, așa puțin de tot, că asta e viața”, a mărturisit o altă persoană.
Medicamentele și facturile le consumă pensiile. Banii pentru mâncare sunt tot mai puțini
Pe lângă prețurile alimentelor, pensionarii trebuie să facă față facturilor și cheltuielilor medicale. Pentru cei care suferă de boli cronice, medicamentele reprezintă o cheltuială importantă, care le afectează și mai mult bugetul.
O altă pensionară povestește că, după achitarea întreținerii și a facturilor la energie electrică, abia mai rămân bani pentru cumpărăturile zilnice.
„Când primim pensia, prima dată plătim facturile”. Pensionarii trăiesc de la o zi la alta
Unii vârstnici spun că au renunțat la planurile de a-și face provizii și încearcă să cumpere doar strictul necesar. Aprovizionarea se face aproape de la o zi la alta, fără posibilitatea de a pune bani deoparte.
Pentru mulți pensionari, plata facturilor este prioritară imediat după încasarea pensiei. Mâncarea rămâne pe lista cheltuielilor, în funcție de suma care le mai rămâne.
Legume cumpărate la kilogram sau la jumătate de kilogram. Cămările nu mai sunt pline ca altădată
Nici tradiția pregătirii conservelor pentru iarnă nu mai poate fi păstrată ca în trecut. Dacă odinioară gospodăriile pregăteau cantități mari de murături, gemuri și dulcețuri, acum multe familii au redus drastic aceste cumpărături.
Alții au ajuns să cumpere doar un kilogram sau chiar jumătate de kilogram de legume, în funcție de banii disponibili.
Pentru pensionarii cu venituri mici, câteva borcane de murături au devenit tot ce își mai pot permite să pună deoparte pentru iarnă. În locul cămărilor pline de altădată, rămâne grija zilei de mâine și întrebarea dacă banii vor ajunge pentru următoarea cumpărătură.