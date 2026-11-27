Publicat 27 nov. 2026, 09:45 Sursă Realitatea PLUS

Scumpirile din ultima perioadă îi obligă pe tot mai mulți români să renunțe la obiceiurile pe care le aveau în anii trecuți. Pentru pensionari, pregătirile pentru iarnă au devenit un lux, iar conservele, murăturile și dulcețurile se fac acum în cantități mult mai mici sau chiar deloc.

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