Prețurile locuințelor și dificultățile financiare pun la încercare independența tinerilor europeni. În România, aceștia pleacă din casa părinților la 27,4 ani, peste media UE de 26,3 ani, în timp ce aproape jumătate dintre europenii cu vârste între 18 și 34 de ani continuă să locuiască alături de familie.
Să ai peste 27 de ani și să locuiești încă împreună cu părinții nu este deloc neobișnuit în România. Tinerii români pleacă din casa familiei la o vârstă medie de 27,4 ani, peste media Uniunii Europene, de 26,3 ani. În timp ce în Finlanda independența vine încă de la 21 de ani, în Croația tinerii rămân acasă până la 31 de ani. Iar problema este departe de a fi una izolată: aproape jumătate dintre europenii cu vârste între 18 și 34 de ani locuiesc încă împreună cu părinții, conform unui studiu Eurostat.
România, printre țările în care tinerii amână plecarea de acasă
La 27,4 ani, tinerii din România depășesc cu peste un an media europeană în ceea ce privește vârsta la care părăsesc locuința părinților. Datele Eurostat arată că desprinderea de casa familiei se produce mai târziu decât în numeroase state europene, iar independența locativă rămâne un obiectiv greu de atins pentru mulți tineri.
România se situează peste media UE de 26,3 ani și înregistrează o valoare mai mare decât Ungaria (27,3 ani), Cipru (27 de ani), Irlanda (26,9 ani) și Polonia (26,8 ani). În schimb, tinerii români pleacă de acasă mai devreme decât cei din Bulgaria (27,9 ani), Slovenia și Portugalia (28,8 ani).
Croația, țara în care tinerii rămân cel mai mult în casa părinților
Dacă în România plecarea de acasă are loc, în medie, la 27,4 ani, în alte state europene acest moment este amânat considerabil. Croația ocupă primul loc în clasament, cu o vârstă medie de 31,5 ani.
Grecia și Slovacia urmează cu câte 30,9 ani, iar Spania și Italia înregistrează o medie de 30,2 ani. Astfel, în aceste țări, tinerii ajung să părăsească locuința familiei după împlinirea vârstei de 30 de ani.
În Finlanda, tinerii pleacă de acasă cu șase ani mai devreme decât în România
La polul opus se află țările nordice și baltice, unde independența locativă apare mult mai devreme. Finlanda înregistrează cea mai mică vârstă medie din UE, de 21,3 ani, urmată de Danemarca, cu 21,8 ani.
Estonia și Lituania completează clasamentul țărilor în care tinerii pleacă mai devreme din casa părinților, cu o medie de 22,7 ani.
Diferența dintre România și Finlanda este de peste șase ani, un decalaj care scoate în evidență contrastele importante dintre statele europene în privința momentului în care tinerii își încep viața independentă.
Aproape jumătate dintre tinerii europeni locuiesc încă împreună cu părinții
Problema locuirii nu se rezumă însă la vârsta la care tinerii pleacă de acasă. Raportul European Employment and Social Outlook 2026 atrage atenția asupra dificultăților tot mai mari cu care se confruntă generațiile tinere în privința accesului la locuințe.
Aproape jumătate dintre europenii cu vârste între 18 și 34 de ani locuiesc încă împreună cu părinții. Mai mult, peste unul din patru tineri cu vârste între 15 și 29 de ani trăiește în locuințe supraaglomerate.
Datele conturează o realitate îngrijorătoare: pentru milioane de tineri europeni, mutarea din casa părinților și obținerea independenței locative nu mai reprezintă doar o etapă firească a vieții adulte, ci o provocare majoră.