Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 nov. 2026, 13:06

Prețurile locuințelor și dificultățile financiare pun la încercare independența tinerilor europeni. În România, aceștia pleacă din casa părinților la 27,4 ani, peste media UE de 26,3 ani, în timp ce aproape jumătate dintre europenii cu vârste între 18 și 34 de ani continuă să locuiască alături de familie.

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