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ExclusivSocial· 1 min citire
„O Românie, un suflet!” Realitatea PLUS uneşte românii de pretutindeni într-o ediţie specială de Ziua Naţională
Publicat25 nov. 2026, 17:07
Actualizat25 nov. 2026, 17:08
SursăRealitatea PLUS
De 1 Decembrie, România se sărbătorește cu emoție, cu mândrie și cu suflet! De Ziua Națională, vă invităm să fim împreună într-o zi cu adevărat specială, în care celebrăm tot ceea ce ne unește și ne definește. „O Românie, un suflet” – o campanie despre rădăcinile noastre, despre familie, educație, muncă, tradiții și despre România care construiește și privește cu încredere spre viitor.
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