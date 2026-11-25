Succesiunea după decesul unui părinte. Acte necesare, taxe și termene
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După decesul unui părinte, moștenitorii trebuie să parcurgă procedura succesorală pentru ca bunurile și drepturile acestuia să fie transmise legal către persoanele îndreptățite. Succesiunea se poate dezbate la notar, dacă moștenitorii se înțeleg și documentele necesare sunt disponibile, sau în instanță, atunci când există neînțelegeri privind moștenitorii, bunurile ori cotele care revin fiecăruia.
Procedura presupune pregătirea unor documente de stare civilă și de proprietate, achitarea onorariului notarial și, în anumite situații, plata unui impozit. Un aspect important este diferența dintre termenul de un an pentru exercitarea opțiunii succesorale și cel de doi ani, după care poate apărea obligația de plată a impozitului de 1%.
Cine poate deschide succesiunea
Procedura succesorală poate fi solicitată de orice persoană care justifică un interes legitim. Cel mai frecvent, cererea este depusă de unul dintre moștenitorii prezumtivi: copiii defunctului, soțul supraviețuitor sau alte rude care au dreptul la moștenire. Cererea poate fi făcută și de creditorii moștenirii ori ai unui moștenitor.
Nu este necesar ca toți copiii sau toți moștenitorii să se prezinte împreună la notar pentru a solicita deschiderea dosarului. Un singur succesibil poate face demersul inițial, iar notarul îi va cita ulterior pe ceilalți care ar putea avea drepturi asupra moștenirii. Persoanele care nu se pot prezenta pot fi reprezentate printr-un mandatar, în baza unei procuri autentice.
Succesiunea se dezbate, de regulă, la un notar public din circumscripția tribunalului în care defunctul a avut ultimul domiciliu. Dacă există mai mulți notari competenți în aceeași circumscripție, procedura revine primului notar sesizat, după verificarea registrelor succesorale.
Moștenitorii legali sunt stabiliți potrivit Codului civil. În cazul în care defunctul lasă copii și un soț supraviețuitor, acesta din urmă primește, în principiu, un sfert din moștenire, iar copiii împart împreună celelalte trei sferturi. Cotele se pot modifica în funcție de existența unui testament, de regimul matrimonial și de componența familiei.
Dacă moștenitorii nu se înțeleg asupra bunurilor, cotelor sau calității de moștenitor, notarul poate suspenda procedura, iar disputa poate ajunge în instanță.
Acte necesare pentru succesiune
Documentele solicitate pot varia în funcție de bunurile lăsate de părinte și de situația familiei. Înainte de programare, este recomandat ca moștenitorii să discute cu biroul notarial pentru a primi lista exactă. În mod obișnuit, dosarul cuprinde următoarele categorii de acte:
Certificatul de deces al părintelui, în original sau în forma acceptată de notar;
Actele de identitate ale moștenitorilor;
Certificatele de naștere ale copiilor și, după caz, certificatele de căsătorie sau alte documente care dovedesc schimbarea numelui;
Actele de stare civilă ale defunctului, inclusiv certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
Actele de proprietate pentru locuințe, terenuri, spații comerciale sau alte imobile;
Documentele privind bunurile mobile, cum ar fi certificatul de înmatriculare al unui autoturism sau acte referitoare la alte bunuri;
Documentele bancare, dacă există informații despre conturi, depozite sau alte disponibilități;
Testamentul, dacă părintele a întocmit unul;
Documente privind eventualele datorii ale defunctului, dacă acestea există și sunt cunoscute.
În cazul imobilelor, notarul poate solicita documente cadastrale, extrase de carte funciară și certificate fiscale. Acestea ajută la identificarea proprietății și la stabilirea valorii bunurilor care intră în masa succesorală. Pot fi necesare și documente eliberate de primărie sau de administrația fiscală.
Dacă unul dintre moștenitori nu poate participa personal, acesta poate fi reprezentat de o altă persoană prin procură specială autentică. În cazul unui moștenitor care locuiește în străinătate, procura poate fi întocmită la un notar din țara respectivă sau la un consulat român, cu respectarea formalităților aplicabile.
Notarul verifică și dacă există alte persoane cu vocație succesorală, dacă a fost înregistrată o declarație de acceptare sau de renunțare la moștenire și dacă există un testament. La finalul procedurii, dacă sunt îndeplinite condițiile legale și nu există litigii, se eliberează certificatul de moștenitor. Acesta stabilește cine moștenește, ce bunuri intră în masa succesorală și ce cotă revine fiecărei persoane.
Cât costă succesiunea (taxe notariale și impozit)
Costul unei succesiuni depinde în principal de valoarea bunurilor care formează masa succesorală. Onorariile notariale minimale sunt stabilite prin Ordinul ministrului Justiției nr. 177/C/2024 și se calculează gradual, în funcție de valoarea moștenirii. Notarul poate percepe un onorariu mai mare decât minimul prevăzut, în funcție de complexitatea dosarului, dar nu unul mai mic decât pragul legal.
Grila minimală pentru procedura succesorală este următoarea (valoare masei succesorale și onorariul notarial minim aferent):
până la 20.000 lei - 2,7%, dar minimum 240 lei
20.001-35.000 - 540 lei + 1,9% pentru suma care depășește 20.001 lei
35.001-65.000 - 725 lei + 1,6% pentru suma care depășește 35.001 lei
peste 65.001 lei - 1.205 lei + 0,85% pentru suma care depășește 65.001 lei
La onorariu se pot adăuga cheltuieli de administrare și arhivare a dosarului, costuri pentru obținerea unor documente, verificări și tarife de carte funciară, dacă există imobile care trebuie înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. Se poate adăuga și TVA, dacă este datorată. Pentru o estimare corectă, moștenitorii pot solicita notarului un calcul detaliat înainte de începerea procedurii.
Un alt cost important poate fi impozitul pe moștenire. Potrivit Codului fiscal, dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în cel mult doi ani de la data decesului, nu se datorează impozitul prevăzut de lege pentru transmiterea prin moștenire a proprietății. Dacă procedura nu este finalizată în acest interval, moștenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale, potrivit regulilor fiscale aplicabile.
Impozitul este calculat și încasat de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Acesta nu trebuie confundat cu onorariul notarial: sunt două obligații diferite, iar plata impozitului nu înlocuiește costurile procedurii.
Termenul de 2 ani
Termenul de doi ani este important pentru că stabilește dacă moștenitorii beneficiază de scutirea de impozitul de 1%. Potrivit art. 111 din Codul fiscal, scutirea se aplică atunci când succesiunea este dezbătută și finalizată în termen de doi ani de la data decesului.
Așadar, nu este suficient ca moștenitorii să depună cererea la notar înainte de împlinirea celor doi ani. Procedura trebuie finalizată în acest interval. Dacă dosarul este deschis, dar succesiunea nu este încheiată până la expirarea termenului, poate apărea obligația de plată a impozitului.
Este importantă și diferența dintre acest termen fiscal și termenul de acceptare a moștenirii. Codul civil prevede, ca regulă generală, un termen de un an de la deschiderea moștenirii pentru exercitarea dreptului de opțiune succesorală. În acest interval, persoana chemată la moștenire poate accepta sau renunța la moștenire, în condițiile legii.
Acceptarea poate fi expresă, printr-o declarație, sau tacită, atunci când persoana face acte care exprimă neîndoielnic intenția de a accepta moștenirea și care au semnificația juridică prevăzută de Codul civil. Nu orice folosire a unui bun al defunctului reprezintă automat acceptare, motiv pentru care situația concretă trebuie analizată de notar sau de un avocat.
Prin urmare, moștenitorii trebuie să țină cont de două repere diferite: un an pentru exercitarea opțiunii succesorale și doi ani pentru finalizarea procedurii fără impozitul de 1%. În situații speciale, legea prevede reguli privind momentul de la care începe să curgă termenul de opțiune sau suspendarea și repunerea în termen.
Succesiunea după decesul ambilor părinți
Atunci când ambii părinți au decedat, moștenitorii trebuie să clarifice drepturile succesorale pentru fiecare dintre aceștia. Dacă unul dintre părinți a murit primul, iar celălalt a supraviețuit, se deschide mai întâi moștenirea primului părinte. Soțul rămas în viață poate moșteni alături de copii, potrivit cotelor prevăzute de Codul civil.
La decesul celui de-al doilea părinte, se deschide o nouă succesiune. În aceasta intră bunurile care îi aparțineau părintelui supraviețuitor, inclusiv partea dobândită din moștenirea primului părinte, dacă aceasta a fost acceptată. Copiii pot ajunge astfel să moștenească atât partea care le-a revenit de la primul părinte, cât și bunurile sau cotele care au aparținut celui de-al doilea.
În practică, situația este tratată ca o succesiune succesivă. Cererile pentru fiecare părinte se înregistrează distinct, iar dosarele pot fi conexate pentru soluționare. Onorariul se calculează pentru fiecare masă succesorală în parte, nu ca și cum ar exista o singură moștenire. De aceea, costul total poate fi mai mare decât în cazul decesului unui singur părinte.
Dacă ambii părinți au decedat la date diferite, trebuie verificate actele și drepturile succesorale rezultate după fiecare deces. Contează inclusiv dacă părintele care a supraviețuit a acceptat moștenirea primului, dacă a existat un testament și dacă au fost făcute anterior acte de partaj sau de transfer al proprietății.
Dacă părinții au decedat în același timp și nu se poate dovedi că unul a supraviețuit celuilalt, legea îi consideră comorienți, ceea ce înseamnă că nu se moștenesc reciproc. Într-o asemenea situație, succesiunile se dezbat potrivit regulilor speciale aplicabile.
Pentru a evita întârzierile și costurile suplimentare, moștenitorii ar trebui să solicite din timp verificarea actelor de proprietate, a situației cadastrale și a documentelor de stare civilă. Un notar poate stabili ce proceduri trebuie deschise, ce bunuri intră în fiecare masă succesorală și care sunt costurile estimate. Dacă există neînțelegeri între moștenitori, contestarea testamentului sau dispute privind proprietatea, poate fi necesară soluționarea în instanță.
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