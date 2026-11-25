Publicat 25 nov. 2026, 14:32 Actualizat 25 nov. 2026, 14:36

După decesul unui părinte, moștenitorii trebuie să parcurgă procedura succesorală pentru ca bunurile și drepturile acestuia să fie transmise legal către persoanele îndreptățite. Succesiunea se poate dezbate la notar, dacă moștenitorii se înțeleg și documentele necesare sunt disponibile, sau în instanță, atunci când există neînțelegeri privind moștenitorii, bunurile ori cotele care revin fiecăruia.

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