Scris de Catalina Anghel Publicat: 25 nov. 2026, 13:23

Sectorul 4 al Capitalei a atras peste 123 de milioane de lei din fonduri europene nerambursabile pentru creșterea siguranței copiilor în apropierea școlilor și grădinițelor. Proiectul vizează amenajarea a 38 de zone școlare, cu treceri de pietoni supraînălțate, iluminat inteligent, limitatoare de viteză și spații speciale pentru oprirea autoturismelor, astfel încât drumul copiilor către școală să fie mai sigur.

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