Sectorul 4 al Capitalei a atras peste 123 de milioane de lei din fonduri europene nerambursabile pentru creșterea siguranței copiilor în apropierea școlilor și grădinițelor. Proiectul vizează amenajarea a 38 de zone școlare, cu treceri de pietoni supraînălțate, iluminat inteligent, limitatoare de viteză și spații speciale pentru oprirea autoturismelor, astfel încât drumul copiilor către școală să fie mai sigur.
Sectorul 4 al Municipiului București a obținut, recent, o finanțare europeană de peste 123 de milioane de lei pentru creșterea siguranței rutiere în proximitatea școlilor și a grădinițelor. Proiectul prevede amenajarea a 38 de zone școlare, printr-o serie de intervenții menite să reducă riscul producerii accidentelor rutiere și să le ofere copiilor un traseu cât mai sigur către unitățile de învățământ.
Cu o valoare totală de 123.236.998,29 lei, proiectul beneficiază de finanțare din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional, și vizează amenajarea unor perimetre de siguranță pe o rază de 200 de metri în jurul unităților de învățământ, inclusiv pe cinci dintre principalele artere de circulație ale Sectorului 4: Calea Șerban Vodă, Splaiul Unirii, Șoseaua Olteniței, Bulevardul Alexandru Obregia și Șoseaua Berceni.
Concret, în cadrul acestui proiect, trecerile de pietoni vor fi supraînălțate la nivelul trotuarelor și vor fi prevăzute cu sisteme de iluminat LED dedicat, precum și cu sisteme de semnalizare luminoasă, alimentate cu energie solară, astfel încât pietonii să fie cât mai vizibili, inclusiv pe timpul nopții.
Totodată, vor fi amenajate covoare antiderapante de culoare roșie și benzi rezonatoare, care să îi avertizeze din timp pe conducătorii auto că se apropie de o zonă școlară, în interiorul căreia viteza maximă de circulație va fi de 30 km/h.
Pe străzile adiacente, vor fi montate limitatoare de viteză, precum și garduri de protecție, care să îi direcționeze pe copii către trecerile de pietoni special amenajate.
O altă componentă importantă a proiectului o reprezintă amenajarea, acolo unde spațiul permite, a unor zone de tip „Kiss & Ride”, destinate opririi de scurtă durată a autoturismelor, pentru lăsarea și preluarea copiilor de la școală. Prin această măsură, se urmărește atât creșterea siguranței copiilor, cât și reducerea numărului de opriri și staționări neregulamentare și, implicit, fluidizarea traficului rutier la orele de începere și de terminare a cursurilor.