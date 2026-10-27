Ajutorul de deces în 2026. Cine poate încasa cei 9.192 de lei de la stat și ce acte sunt necesare

Publicat 27 oct. 2026, 19:10 Actualizat 27 oct. 2026, 19:26

Ajutorul de deces în valoare de 9.192 de lei poate fi solicitat de persoana care a suportat cheltuielile de înmormântare ale unui pensionar sau ale unei persoane asigurate. Banii pot fi primiți inclusiv de persoane care nu sunt rude cu defunctul, cu condiția să facă dovada cheltuielilor.

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