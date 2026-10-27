Ajutorul de deces în 2026. Cine poate încasa cei 9.192 de lei de la stat și ce acte sunt necesare
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Ajutorul de deces în valoare de 9.192 de lei poate fi solicitat de persoana care a suportat cheltuielile de înmormântare ale unui pensionar sau ale unei persoane asigurate. Banii pot fi primiți inclusiv de persoane care nu sunt rude cu defunctul, cu condiția să facă dovada cheltuielilor.
Ajutorul de deces poate ajunge la 9.192 de lei în 2026 pentru persoanele care suportă cheltuielile de înmormântare ale unui pensionar sau ale unei persoane asigurate în sistemul public de pensii. În cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat și nu beneficia de pensie, suma poate fi de 4.596 de lei, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Cererea poate fi depusă de persoana care a achitat cheltuielile funerare, inclusiv dacă nu este rudă cu persoana decedată.
Cine are dreptul la ajutorul de deces în 2026
Valoarea ajutorului de deces a fost stabilită prin Legea nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat, cu aplicare din martie 2026. Suma acordată depinde de statutul persoanei decedate și de situația solicitantului.
Ajutorul de 9.192 de lei se acordă în cazul decesului unui pensionar sau al unei persoane asigurate în sistemul public de pensii. Poate fi eligibilă și persoana care a fost asigurată în cele șase luni anterioare decesului, fără ca acordarea ajutorului să depindă de durata contribuțiilor din acest interval.
De asemenea, sunt prevăzute situații speciale pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului, cu condiția îndeplinirii cerințelor legale privind asigurarea anterioară.
Pentru decesul unui membru de familie care nu era asigurat și nu primea pensie, ajutorul poate fi de 4.596 de lei. În această situație, trebuie verificată și eligibilitatea persoanei care solicită banii, aceasta trebuind să se încadreze în categoriile prevăzute de lege.
Cine poate încasa banii pentru înmormântare
Ajutorul de deces nu se împarte între membrii familiei. Plata se face unei singure persoane care demonstrează că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
Beneficiarul poate fi soțul supraviețuitor, un copil, un părinte sau o altă persoană fizică. În condițiile legii, ajutorul poate reveni și unei persoane juridice care dovedește că a achitat cheltuielile funerare.
Prin urmare, gradul de rudenie nu este criteriul decisiv în cazul ajutorului acordat pentru decesul unui pensionar sau al unei persoane asigurate. Important este ca solicitantul să poată prezenta documentele justificative cerute de autorități.
În cât timp poate fi solicitat ajutorul de deces
Cererea nu trebuie depusă imediat după înmormântare. Potrivit informațiilor indicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), dreptul de a solicita ajutorul de deces este supus unui termen de prescripție de trei ani, calculat de la data emiterii certificatului de deces.
Persoanele care au suportat cheltuielile funerare și nu au cerut încă ajutorul pot verifica dacă se încadrează în termenul legal.
Este recomandat ca solicitantul să păstreze facturile, chitanțele și orice alte documente care atestă plata serviciilor funerare. Acestea pot fi necesare pentru dovedirea cheltuielilor.
Acte necesare pentru obținerea ajutorului de deces
Dosarul trebuie pregătit în funcție de statutul persoanei decedate și de relația acesteia cu solicitantul. Documentele pot include:
Cererea pentru acordarea ajutorului de deces.
Certificatul de deces, în original și copie, potrivit procedurii aplicabile.
Actul de identitate al solicitantului.
Documentele de stare civilă care dovedesc căsătoria sau rudenia, dacă sunt relevante pentru situația respectivă.
Actele justificative privind cheltuielile de înmormântare.
Dovada calității de asigurat sau de pensionar, dacă este necesară.
Pentru anumite situații, adeverințe de studii ori documente medicale care atestă îndeplinirea condițiilor legale.
După caz, o declarație pe propria răspundere privind lipsa pensiei și a asigurării persoanei decedate.
Lista exactă poate varia în funcție de cazul concret. Înainte de depunerea dosarului, este indicat să fie consultate instrucțiunile casei teritoriale de pensii competente, pentru a evita solicitările repetate de completare a documentației.
Unde se depune cererea și când se plătesc cei 9.192 de lei
Solicitarea și documentele justificative se depun la casa teritorială de pensii competentă, prin modalitățile acceptate de instituție, inclusiv online acolo unde această opțiune este disponibilă.
Conform informațiilor prezentate, plata ajutorului se efectuează în cel mult trei zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de documentația necesară.
Banii pot fi încasați de persoana îndreptățită sau de un reprezentant desemnat prin procură specială, în condițiile procedurale aplicabile. Viramentul bancar poate fi disponibil în funcție de opțiunea solicitantului și de modalitățile acceptate de instituție.
Câte zile libere poate primi un salariat în cazul unui deces în familie
Pe lângă ajutorul financiar acordat pentru cheltuielile funerare, salariații pot avea dreptul la zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite. Aceste zile sunt distincte de concediul de odihnă și nu trebuie confundate cu ajutorul de deces.
Codul muncii reglementează dreptul la zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite, în timp ce evenimentele concrete și durata absențelor sunt stabilite potrivit legii, contractelor colective aplicabile sau regulamentului intern, după caz.
În mediul privat, salariații trebuie să verifice prevederile aplicabile la angajatorul lor. Pentru personalul din sectorul public pot exista reguli specifice, inclusiv în ceea ce privește numărul zilelor acordate la decesul soțului sau al unei rude.
Aceste zile nu se scad din concediul anual de odihnă, atunci când sunt acordate în condițiile legale.
Cum anunți angajatorul și ce documente poți prezenta
În cazul unui deces în familie, salariatul ar trebui să informeze angajatorul cât mai curând posibil, pentru a putea stabili perioada absenței și documentele necesare.
În funcție de procedura internă, angajatorul poate solicita o cerere și documente justificative, precum certificatul de deces sau acte care dovedesc relația de rudenie.
Dacă zilele libere prevăzute de regulile aplicabile nu sunt suficiente, salariatul poate discuta cu angajatorul despre alte variante, precum efectuarea unor zile de concediu de odihnă, concediu fără plată sau o învoire convenită de comun acord.
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