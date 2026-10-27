România cumpără patru radare mobile pentru dirijarea traficului aerian militar și civil. Când va fi livrat primul sistem

Publicat 27 oct. 2026, 16:29 Actualizat 27 oct. 2026, 16:33

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a semnat contractul pentru achiziţia a patru sisteme radar mobile de dirijare la apropiere şi aterizare, în valoare de peste 326 de milioane de lei, fără TVA. Primul sistem va intra în dotarea Forţelor Aeriene Române începând din 2028.

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