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România cumpără patru radare mobile pentru dirijarea traficului aerian militar și civil. Când va fi livrat primul sistem

FOTO: Ministerul Apărării Naționale

FOTO: Ministerul Apărării Naționale

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat27 oct. 2026, 16:29
Actualizat27 oct. 2026, 16:33

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a semnat contractul pentru achiziţia a patru sisteme radar mobile de dirijare la apropiere şi aterizare, în valoare de peste 326 de milioane de lei, fără TVA. Primul sistem va intra în dotarea Forţelor Aeriene Române începând din 2028.

România cumpără patru sisteme radar mobile pentru Forţele Aeriene Române

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a semnat marți, 27 octombrie, contractul pentru achiziția a patru sisteme radar mobile de dirijare la apropiere și aterizare (RDAAM), cu asocierea formată din companiile THALES ROMANIA SRL și THALES LAS FRANCE SAS

a transmis Ministerul Apărării Naționale, printr-un comunicat de presă.
radare spatiu aerianmapn

Potrivit reprezentanților instituției, noile sisteme radar vor contribui la modernizarea capacităţilor Forţelor Aeriene Române de control al traficului aerian, prin asigurarea identificării şi urmăririi aeronavelor, precum şi a dirijării acestora în fazele de apropiere şi aterizare, inclusiv în condiţii meteorologice dificile şi într-un mediu electromagnetic ostil.

Sistemele vor putea fi utilizate atât pentru aeronave militare, cât şi civile, pe timp de zi şi de noapte, şi vor permite transmiterea informaţiilor către sistemele naţionale sau NATO de comandă şi control aerian. Caracterul mobil al sistemelor va permite utilizarea acestora inclusiv în locaţii alternative, reducând dependenţa de infrastructura fixă a bazelor aeriene şi contribuind la creşterea flexibilităţii şi rezilienţei operaţionale

se arată în comunicatul MApN

Achiziția face parte din programele de înzestrare destinate modernizării Forțelor Aeriene Române și creșterii capacității de îndeplinire a misiunilor, inclusiv în context aliat.

radare spatiu aerianmapn

Parteneriat româno-francez pentru dezvoltarea industriei de apărare

Totodată, contractul evidențiază dimensiunea industrială a cooperării româno-franceze în domeniul apărării. Compania THALES ROMANIA SRL, societate cu sediul în România și cu activități în domeniul tehnologiilor avansate, oferă oportunități pentru valorificarea expertizei specialiștilor români, dezvoltarea competențelor tehnologice și consolidarea capacităților industriale din România, inclusiv prin transfer de know-how și tehnologie.

Specialiștii Thales România vor contribui, alături de partenerii locali, la instalarea, integrarea și asigurarea disponibilității sistemelor pe termen lung. Această abordare reflectă obiectivul Ministerului Apărării Naționale ca investițiile în înzestrarea Armatei României să contribuie nu doar la creșterea capacității de apărare, ci și la susținerea activității economice, a locurilor de muncă înalt calificate și a industriei de apărare din România

au mai spus reprezentanții MApN.
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