Transfăgărășanul, închis astăzi. Ninsorile și ceața au oprit circulația între Piscul Negru și Bâlea Cascadă

Publicat 27 oct. 2026, 18:58 Actualizat 27 oct. 2026, 19:02

Traficul rutier pe Transfăgărășan a fost închis marți, între Piscul Negru, județul Argeș, și Bâlea Cascadă, județul Sibiu, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. În zonă se înregistrează ninsori, ceață și temperaturi scăzute, fenomene care îngreunează circulația și reduc vizibilitatea.

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