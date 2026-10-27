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Transfăgărășanul, închis astăzi. Ninsorile și ceața au oprit circulația între Piscul Negru și Bâlea Cascadă

FOTO: Facebook/Colaj Realitatea.net

FOTO: Facebook/Colaj Realitatea.net

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat27 oct. 2026, 18:58
Actualizat27 oct. 2026, 19:02

Traficul rutier pe Transfăgărășan a fost închis marți, între Piscul Negru, județul Argeș, și Bâlea Cascadă, județul Sibiu, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. În zonă se înregistrează ninsori, ceață și temperaturi scăzute, fenomene care îngreunează circulația și reduc vizibilitatea.

Traficul pe Transfăgărășan, închis din cauza ninsorilor și a ceții

Marţi, 27.10.2026, ora 18:00 din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile (ninsoare, ceaţă şi temperaturile scăzute) se închide circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan (DN 7C), între Piscul Negru (judeţul Argeş) şi Bâlea Cascadă (judeţul Sibiu) pe sectorul cuprins între km 108+000 şi km 130+800

a anunțat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Potrivit reprezentanților instituției, la altitudini mari schimbarea condiţiilor meteorologice are o dinamică sporită ceea ce face că siguranţă celor care tranzitează astfel de zone montane să fie pusă în pericol de care apariţia fenomenelor meteorologice imprevizibile în această perioada a anului.

Redeschiderea sectorului închis temporar sau închiderea definitivă a întregului sectorul pe perioada iernii se va face în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice cu verificarea prealabilă a condiţiilor de viabilitate şi siguranţă, potrivit reglementărilor aplicabile

menționează sursa citată.

Ninsori și temperaturi sub zero grade la Bâlea Lac

Reprezentanții SDN Sibiu – DRDP Brașov și SDN Pitești – DRDP București vor monta indicatoarele rutiere specifice sectorului de drum închis, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

Meteorologii au anunțat că marți, la ora 18:00, la stația meteo de la Bâlea Lac ningea, iar temperatura era de -0,7 grade Celsius. La ora 14:00, stratul de zăpadă măsura 12 centimetri.

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