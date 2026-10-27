Se complică drumul spre Bulgaria! MAE avertizează: Restricții noi de circulație pe Podul Prieteniei
Restricții noi de circulație pe Podul Prieteniei. Foto/ARhivă
Pleci cu mașina în Bulgaria? MAE avertizează asupra noilor restricții de circulație de pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse. Românii care au planificate călătorii peste graniță sunt sfătuiți să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026, vor fi efectuate lucrări de reparații la rosturile de dilatație ale podului, iar circulația se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, sub dirijarea semafoarelor. Autoritățile recomandă planificarea atentă a deplasărilor și luarea în calcul a unor posibile întârzieri la traversarea frontierei.
Podul Giurgiu–Ruse intră în reparații. Cum se va circula
Lucrările sunt programate pe DN 5, la kilometrul 64+884, pe Podul Prieteniei, care asigură legătura rutieră dintre Giurgiu și Ruse. Intervențiile vizează rosturile de dilatație și vor fi realizate în două etape, pe parcursul a peste cinci săptămâni.
Pe durata reparațiilor, traficul nu va fi oprit complet, însă șoferii vor trebui să respecte semnalizarea temporară și să aștepte eliberarea benzii pe care se desfășoară lucrările. Circulația va fi dirijată prin semafoare, inclusiv pe timpul nopții.
Calendarul intervențiilor anunțat de autorități este următorul:
Prima etapă: 28 octombrie – 13 noiembrie 2026. Lucrările se vor desfășura pe cel mult jumătate din partea carosabilă aferentă căii 1, iar traficul va circula alternativ, pe o singură bandă.
A doua etapă: 14 noiembrie – 4 decembrie 2026. Intervențiile vor continua pe cel mult jumătate din partea carosabilă aferentă căii 2, cu menținerea circulației alternative, dirijate prin semafoare.
Restricțiile pot influența timpul necesar pentru traversarea podului, în special în perioadele cu trafic intens. Șoferii care au de parcurs distanțe lungi sau au programate deplasări cu ore fixe de sosire ar trebui să își prevadă o rezervă de timp.
Ce le recomandă MAE românilor care traversează frontiera
Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români care merg în Bulgaria sau revin în țară prin punctul de frontieră Giurgiu–Ruse să își organizeze călătoria ținând cont de lucrările programate.
Pentru reducerea riscului de întârzieri, șoferii sunt sfătuiți să analizeze posibilitatea utilizării unor rute alternative sau să aleagă, atunci când programul permite, intervale orare mai puțin aglomerate.
De asemenea, este importantă respectarea indicațiilor polițiștilor și ale celorlalte autorități prezente în zona lucrărilor, precum și a semnalizării temporare instalate pentru dirijarea traficului.
Unde pot fi verificate informațiile actualizate despre trafic
Pentru a verifica situația înainte de plecare, cetățenii români pot consulta sursele oficiale ale autorităților bulgare:
Lucrările de pe Podul Prieteniei: Agenția Infrastructura Rutieră din Bulgaria – www.api.bg, în secțiunea „Informații despre reparația Podului Dunării”.
Situația traficului la punctele de trecere a frontierei: Ministerul de Interne din Bulgaria – www.mvr.bg.
Taxe de drum și vinieta electronică: portalul oficial bulgar www.bgtoll.bg.
Consultarea acestor pagini înainte de plecare poate ajuta la identificarea eventualelor modificări ale programului lucrărilor și ale condițiilor de circulație.
Numere de telefon pentru românii care au nevoie de asistență consulară
Cetățenii români care se află în Bulgaria și au nevoie de sprijin consular pot contacta Ambasada României la Sofia la următoarele numere:
+359 2 971 2858
+359 2 973 3510
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate de operatori în regim de permanență.
Pentru situații dificile, speciale sau urgente, este disponibil și numărul de telefon de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359 879 440 758.
Informații consulare suplimentare pot fi găsite pe site-ul Ambasadei României la Sofia, sofia.mae.ro, și pe portalul Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro. Recomandări de călătorie pentru statele europene sunt disponibile și pe platforma oficială a Uniunii Europene: Consular Protection – Travel Advice.
MAE reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări utile pentru deplasări. Aplicația poate fi instalată de pe Google Play sau App Store.
Șoferii care intenționează să traverseze Dunărea pe la Giurgiu–Ruse sunt sfătuiți să verifice informațiile oficiale înainte de plecare și să își adapteze traseul în funcție de condițiile de trafic.
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