Se complică drumul spre Bulgaria! MAE avertizează: Restricții noi de circulație pe Podul Prieteniei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 oct. 2026, 19:51

Pleci cu mașina în Bulgaria? MAE avertizează asupra noilor restricții de circulație de pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse. Românii care au planificate călătorii peste graniță sunt sfătuiți să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum.

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