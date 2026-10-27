Avarie la rețeaua de alimentare cu apă din Constanța. Medgidia, Cernavodă și ale 5 localități au rămas fără apă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 oct. 2026, 18:01

Probleme majore în alimentarea cu apă din județul Constanța! Șapte localități au rămas fără apă potabilă după ce o avarie electrică a afectat sursele de alimentare din zona Medgidia. Incidentul s-a produs marți după-amiază și a dus la oprirea pompelor.

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