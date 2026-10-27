Avarie la rețeaua de alimentare cu apă din Constanța. Medgidia, Cernavodă și ale 5 localități au rămas fără apă

Probleme majore în alimentarea cu apă din județul Constanța! Șapte localități au rămas fără apă potabilă după ce o avarie electrică a afectat sursele de alimentare din zona Medgidia. Incidentul s-a produs marți după-amiază și a dus la oprirea pompelor.
Printre zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă se numără municipiul Medgidia și localitățile Cernavodă, Mircea Vodă, Saligny, Castelu, Ștefan cel Mare și Făclia.
Întreruperea furnizării apei potabile în Medgidia și alte șase localități din județul Constanța a fost provocată de o cădere totală de tensiune la sursele de apă din zona Medgidia. Avaria la alimentarea cu energie electrică, înregistrată marți, 27 octombrie 2026, în jurul orei 16:10, a dus la oprirea pompelor și la sistarea distribuției apei către consumatori, potrivit RAJA SA.
Potrivit reprezentanților RAJA, furnizarea apei potabile va fi reluată după soluționarea problemelor de alimentare cu energie electrică și repornirea stațiilor de pompare. Reluarea serviciului nu se va face însă simultan în toate zonele afectate.
Din cauza extinderii rețelei de distribuție și a numărului mare de consumatori, revenirea la parametrii normali de funcționare se va realiza gradual. Astfel, presiunea apei și alimentarea constantă ar putea fi restabilite la intervale diferite, în funcție de fiecare localitate.
RAJA atrage atenția că, după reluarea furnizării, apa ar putea fi temporar tulbure sau ar putea prezenta modificări de aspect. Până când aceasta devine limpede, consumatorii sunt sfătuiți să o folosească exclusiv pentru activități menajere și să evite utilizarea în scopuri alimentare.