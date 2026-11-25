25 noiembrie – Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor
colaj: Realitatea.net
Pe 25 noiembrie este marcată Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, o zi dedicată conștientizării abuzurilor și crimelor comise împotriva femeilor și fetelor. În România, bilanțul cazurilor de femicid raportate în presă a ajuns la cel puțin 30 de femei ucise de la începutul anului 2026.
În acest an, România a adoptat prima lege dedicată prevenirii și combaterii femicidului și a violențelor care îl precedă. Actul normativ a intrat în vigoare în aprilie, însă organizațiile pentru drepturile femeilor atrag atenția că adoptarea unei legi nu este suficientă fără intervenții rapide, protecție pentru victime și aplicarea consecventă a măsurilor prevăzute.
La nivel mondial, violența bazată pe gen afectează aproximativ 840 de milioane de femei, aproape una din trei, care au trecut cel puțin o dată în viață prin violență fizică sau sexuală din partea unui partener ori prin violență sexuală din partea unei alte persoane. Este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului, iar pentru milioane de supraviețuitoare accesul la justiție și la servicii de sprijin rămâne dificil sau inaccesibil.
De ce este marcată Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor pe 25 noiembrie
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a stabilit data de 25 noiembrie drept Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor prin Rezoluția 54/134, adoptată la 7 februarie 2000.
Data a fost aleasă în memoria surorilor Patria, Minerva și María Teresa Mirabal, trei activiste din Republica Dominicană asasinate la 25 noiembrie 1960, din ordinul dictatorului Rafael Trujillo. Cele trei femei au devenit simboluri ale luptei împotriva violenței și represiunii.
Eforturile internaționale de combatere a discriminării și violenței împotriva femeilor au fost consolidate prin mai multe documente ale ONU. În 1979, Adunarea Generală a adoptat Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), un instrument internațional important pentru protejarea drepturilor femeilor.
La 20 decembrie 1993, prin Rezoluția 48/104, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația privind eliminarea violenței împotriva femeilor. Documentul definește violența împotriva femeilor ca orice act de violență bazată pe gen care provoacă sau poate provoca vătămări fizice, sexuale ori suferință psihologică. Definiția include amenințările, constrângerea și privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă faptele au loc în viața publică sau în cea privată.
Un alt document important a fost adoptat la 12 decembrie 1997. Rezoluția 52/86, intitulată „Măsuri de prevenire a criminalității și de justiție penală pentru eliminarea violenței împotriva femeilor”, a pus accent pe rolul sistemului de justiție penală în prevenirea abuzurilor și protejarea victimelor.
30 de femei ucise în România în 2026
La marșul național din 17 octombrie, Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor (Rețeaua VIF) anunța că documentase 30 de cazuri de femicid de la începutul anului.
Unul dintre cazurile care au provocat reacții puternice în 2026 a fost cel al unei tinere de 18 ani din județul Bihor, ucisă la o fermă. Cazul a atras atenția și asupra modului în care au fost gestionate sesizările și apelurile familiei către autorități. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat verificări după acuzațiile privind intervenția instituțiilor.
În martie, în comuna Neaua din județul Mureș, o femeie de 48 de ani a fost ucisă de soțul său, un bărbat de 42 de ani. Potrivit informațiilor transmise de poliție, acesta ar fi înjunghiat-o în locuință. Crima a avut loc pe 24 martie, cu o zi înainte ca Parlamentul să adopte legea femicidului.
Un alt caz intens mediatizat a fost cel al Valentinei Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, din Filiași, județul Dolj. Trupul tinerei a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt. Anchetatorii au identificat drept principal suspect partenerul femeii, iar cazul a fost investigat ca omor.
La 29 septembrie, o femeie de 42 de ani a fost ucisă de fostul partener într-un apartament din Roman, județul Neamț. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, l-ar fi amenințat și pe fiul femeii, un adolescent de 15 ani. Polițiștii au reușit să îl țină pe băiat în siguranță, iar suspectul a murit ulterior, după ce și-a luat viața în timpul intervenției.
Acestea sunt câteva dintre cazurile documentate și intens relatate în 2026.
Când a fost adoptată legea anti-femicid în România
Legea nr. 53/2026 pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl precedă a fost adoptată de Camera Deputaților pe 25 martie 2026. Proiectul a primit 284 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri.
Actul normativ a fost promulgat și publicat în Monitorul Oficial nr. 323 din 23 aprilie 2026. Legea a intrat în vigoare la 26 aprilie 2026 și stabilește un cadru pentru prevenirea femicidului, protejarea victimelor și colectarea datelor despre aceste cazuri.
Legea definește femicidul ca uciderea intenționată a unei femei, precum și moartea unei femei survenită ca urmare a unor loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ori a altor infracțiuni intenționate urmate de deces. Definiția se aplică indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o altă persoană.
Proteste în 2026: femeile au cerut siguranță, protecție și dreptate
În 2026, tema violenței împotriva femeilor a ajuns în stradă prin manifestații organizate de asociații și grupuri civice. Unul dintre cele mai importante evenimente a fost marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor!”, desfășurat pe 17 octombrie, la București și în alte nouă orașe din țară. A fost cea de-a XII-a ediție a manifestației organizate de Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor.
În Capitală, peste 1.000 de persoane au participat la protestul din Piața Universității, potrivit relatărilor din presă. Participanții au atras atenția asupra numărului femeilor ucise în România și au cerut autorităților să intervină mai rapid în cazurile de violență domestică. Manifestații au fost organizate și în Brașov, Baia Mare, Timișoara, Cluj-Napoca, Arad, Piatra-Neamț, Târgu Mureș, Ploiești, Mizil și Valea Seacă, în județul Bacău.
Printre revendicările organizatorilor s-au numărat aplicarea efectivă a Legii femicidului, evaluarea riscului în cazurile de violență, măsuri imediate de protecție și instruirea periodică a personalului din instituțiile care intră în contact cu victimele. Protestatarii au cerut și introducerea educației pentru egalitate de gen în școli, combaterea stereotipurilor și înființarea unui registru național al situațiilor de violență domestică.
Alte solicitări au vizat consolidarea ordinelor de protecție, monitorizarea electronică a agresorilor, accesul la adăposturi fără condiționarea de depunerea unei plângeri penale și sprijin special pentru copiii rămași orfani în urma femicidului. Organizațiile au atras atenția și asupra violenței cibernetice, inclusiv a abuzurilor facilitate de tehnologie și inteligență artificială.
Protestele au vizat și alte probleme legate de drepturile femeilor: discriminarea de gen, inegalitățile economice, stereotipurile, hărțuirea și munca domestică și de îngrijire neremunerată, care revine în mod disproporționat femeilor. Organizațiile participante au susținut că protecția trebuie să fie accesibilă inclusiv femeilor din medii vulnerabile, care se confruntă cu obstacole suplimentare atunci când încearcă să obțină ajutor.
Pe 25 noiembrie, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a marcat începutul campaniei „16 Zile de Activism împotriva Violenței Domestice”, care se desfășoară până pe 10 decembrie. Agenția a reamintit că victimele și persoanele care cunosc cazuri de violență pot apela gratuit linia națională 0800 500 333, disponibilă permanent.
Violența trebuie semnalată înainte să se ajungă la o tragedie
Cazurile din acest an arată că violența împotriva femeilor poate apărea în familie, în relații de cuplu sau în alte contexte în care agresorul are acces la victimă. Prevenirea presupune identificarea timpurie a riscului, intervenție rapidă și protejarea persoanelor care se află în pericol.
În România, victimele violenței domestice sau persoanele care cunosc astfel de situații pot apela linia națională gratuită 0800 500 333, disponibilă permanent. Într-o situație de pericol imediat, trebuie apelat numărul unic de urgență 112.
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