Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 25 nov. 2026, 15:48

Pe 25 noiembrie este marcată Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, o zi dedicată conștientizării abuzurilor și crimelor comise împotriva femeilor și fetelor. În România, bilanțul cazurilor de femicid raportate în presă a ajuns la cel puțin 30 de femei ucise de la începutul anului 2026.

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