Autonomia Ținutului Secuiesc, readusă în Parlament înainte de Ziua Națională. Ce puteri ar urma să aibă regiunea și ce s-ar schimba în România
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Autonomia Ținutului Secuiesc revine în Parlament printr-un proiect legislativ de 38 de pagini. Inițiativa prevede un președinte propriu, instituții regionale, statut egal pentru limba maghiară și păstrarea la nivel local a 90% din impozitul pe venit.
Un proiect legislativ care propune reorganizarea administrativă a unei părți din Transilvania și acordarea unui statut de autonomie Ținutului Secuiesc a ajuns miercuri, 25 noiembrie 2026, la Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Inițiativa apare cu numai șase zile înainte de 1 Decembrie și îi are ca autori pe deputatul Zoltán Zakariás, fost membru al grupului parlamentar UDMR, și pe deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György. Documentul propune înființarea unei regiuni autonome care ar avea propriul președinte, instituții legislative și executive, atribuții fiscale extinse și control asupra unor resurse naturale. Printre prevederi se numără și acordarea limbii maghiare a aceluiași statut pe care îl are limba română, precum și posibilitatea autorităților regionale de a adapta anumite legi adoptate la București.
Trei județe ar intra în componența noii regiuni autonome
Înregistrată la Parlament cu numărul 901, propunerea legislativă are 38 de pagini și este structurată în 132 de articole. Documentul include și o anexă în care este prezentată componența demografică a teritoriului care ar urma să dobândească statut autonom.
Inițiatorii propun ca noua entitate administrativ-teritorială să cuprindă întregul teritoriu al județelor Covasna și Harghita, dar și o parte din județul Mureș, respectiv zona corespunzătoare scaunului istoric Mureș, în care este inclus și municipiul Târgu Mureș.
Organizarea internă ar presupune împărțirea regiunii în opt unități denumite „scaune secuiești”. Acestea ar urma să aibă reședințele în Târgu Secuiesc, Covasna, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Târgu Mureș și Baraolt.
Conform cifrelor prezentate în document, teritoriul vizat ar însuma 149 de unități administrativ-teritoriale și o populație de 752.943 de persoane. Dintre acestea, 498.787 ar fi de etnie maghiară, ceea ce reprezintă 66,24% din totalul locuitorilor.
Inițiatorii își fundamentează demersul și pe prevederile Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, din care preiau referiri la drepturile popoarelor conlocuitoare.
Viziunea asupra autonomiei este definită în proiect prin atribuții care ar depăși sfera unei simple administrări locale.
„Autonomia comunității reprezintă dreptul și capacitatea efectivă a colectivității majoritare autohtone a ținutului istoric de a dispune de prerogativele de autoadministrare și de unele prerogative de ordin statal, în scopul preluării sub propria ei responsabilitate și în interesul întregii colectivități a unei părți importante a problemelor de interes public”, se arată în document.
Președinte ales direct, mandat de patru ani și imunitate
Proiectul prevede înființarea unei funcții de președinte al Ținutului Secuiesc, ales prin vot direct de populația regiunii. Mandatul ar avea o durată de patru ani, iar aceeași persoană nu ar putea ocupa funcția pentru mai mult de două mandate.
Demnitarul regional ar beneficia și de imunitate, potrivit statutului propus de cei doi parlamentari.
Structura instituțională ar include un Consiliu de Autoadministrare, alcătuit din 77 de membri aleși, și o Comisie de Autoadministrare, care ar prelua atribuțiile executive la nivelul întregii regiuni.
La nivelul fiecăruia dintre cele opt scaune secuiești ar funcționa, separat, câte un președinte, un consiliu și o structură executivă proprie. Astfel, proiectul conturează un sistem administrativ regional cu mai multe niveluri de conducere și instituții distincte de cele ale administrației județene actuale.
Președintele regiunii ar avea atribuții importante în funcționarea acestui sistem. Printre acestea s-ar număra desemnarea conducerii executivului regional, inițierea referendumurilor și promulgarea hotărârilor adoptate de Consiliul de Autoadministrare.
Documentul stabilește și consecințele nerespectării termenului de promulgare: dacă președintele nu semnează sau nu promulgă deciziile în intervalul prevăzut, acestea ar deveni nule.
Totodată, titularul funcției ar putea sesiza Curtea Constituțională. Regiunea ar avea și simboluri proprii, iar statutul ar garanta utilizarea liberă atât a drapelelor celor opt scaune secuiești, cât și a simbolurilor națiunii maghiare.
Autoritățile din regiune ar putea modifica aplicarea unor legi adoptate la București
Una dintre prevederile cu impact major din proiect se regăsește la articolul 124. Acesta le-ar acorda autorităților autonome dreptul de a adapta anumite acte normative adoptate de Parlamentul și Guvernul României, în situațiile în care respectivele reglementări sunt aplicabile și pe teritoriul regiunii.
Concret, inițiatorii propun ca autoritatea deliberativă regională să poată interveni asupra modului în care sunt aplicate unele legi și ordonanțe naționale.
„Legile și ordonanțele, precum și alte acte normative emise de către Parlamentul României și de către Guvernul României, care au reglementări valabile și în Regiune, pot fi adaptate de Consiliul de Autoadministrare”, prevede documentul.
Mai mult, Consiliul de Autoadministrare ar putea cere rediscutarea actelor normative respective, prin adoptarea unei decizii cu o majoritate de două treimi.
În structura administrativă propusă ar fi păstrată și funcția de prefect. Acesta ar urma să fie numit în continuare de Guvernul României, având responsabilitatea de a urmări respectarea legalității și de a media eventualele neînțelegeri dintre autoritățile regionale și Executivul de la București.
Competențele regiunii nu s-ar limita însă la relația cu instituțiile centrale. Autoritățile autonome ar putea încheia contracte internaționale care privesc teritoriul administrat, dar și acorduri de colaborare cu alte colectivități autonome, în domeniile pentru care ar avea atribuții.
Limba maghiară ar deveni egală cu limba română în instituțiile publice
Un alt capitol important al inițiativei privește regimul limbilor utilizate în administrație și în viața publică. Potrivit proiectului, limba maghiară ar avea în regiunea autonomă același statut ca limba oficială a statului român.
Dreptul de a utiliza ambele limbi ar fi recunoscut tuturor persoanelor domiciliate sau rezidente în regiune, atât în relațiile private, cât și în cele cu instituțiile publice.
Articolul 10 stabilește explicit această prevedere:
„În Regiune limba maghiară are același statut ca și limba oficială a statului. Toți cetățenii domiciliați sau rezidenți în Regiune au dreptul să folosească ambele limbi în condiții egale, în viața privată și cea publică, inclusiv în cadrul instituțiilor publice, precum și în fața autorităților publice, atât oral, cât și în scris”, se arată în document.
Regulile propuse ar avea efecte și asupra angajărilor din administrație. Funcționarii publici ar trebui să cunoască obligatoriu atât limba română, cât și limba maghiară. În plus, selecția personalului ar urma să țină cont de ponderea comunităților naționale, așa cum rezultă aceasta din datele recensământului.
Schimbările ar viza și comunicarea oficială. Numele localităților, străzilor, piețelor și instituțiilor, dar și documentele administrative, formularele și mesajele autorităților ar trebui redactate în ambele limbi. Statutul ar permite utilizarea și a limbilor celorlalte comunități, în condițiile stabilite prin proiect.
În domeniul educației, regiunea ar avea propriul sistem de învățământ în limba maternă, de la nivelul grădiniței până la studiile universitare și postuniversitare.
De asemenea, autoritățile autonome ar putea înființa și finanța posturi de radio și televiziune aflate în subordinea lor.
Polițiștii, judecătorii și procurorii ar avea obligația să cunoască limba maghiară
Proiectul extinde cerințele lingvistice și asupra instituțiilor care asigură ordinea publică și funcționarea sistemului judiciar.
Autoritățile autonome ar putea înființa structuri proprii pentru menținerea ordinii publice și ar primi atribuții de control asupra poliției locale.
În același timp, condițiile privind cunoașterea limbilor și reprezentarea comunităților etnice ar urma să fie aplicate inclusiv personalului Poliției Române care lucrează în regiunea autonomă.
Articolul referitor la această categorie profesională stabilește următoarele:
„Fiecare membru al corpului polițienesc din unitățile Poliției Române din Regiune trebuie să cunoască limba maghiară și limba română, iar ofițerii de poliție cel puțin o limbă de circulație internațională. Compoziția corpului polițienesc trebuie să reflecte compoziția națională a Regiunii”, se arată în document.
Modificări importante ar fi introduse și în organizarea instanțelor. Inițiatorii propun înființarea a zece judecătorii și a trei tribunale, cu sedii în Târgu Mureș, Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe.
La nivel superior ar funcționa o Curte de Apel cu sediul la Târgu Mureș, a cărei jurisdicție teritorială ar fi limitată la granițele regiunii autonome.
Pentru ocuparea posturilor de judecător, procuror și grefier ar exista obligația cunoașterii limbii maghiare. Concursurile de angajare ar urma să se desfășoare parțial în română și parțial în maghiară.
Și desfășurarea proceselor ar fi reglementată printr-un sistem bilingv, în funcție de limba maternă a cetățeanului implicat.
„Procesele se desfășoară în limba maternă a cetățeanului, actele rezultate se redactează în limba maternă a persoanei în cauză și în limba oficială a statului”, prevede articolul 102.
90% din impozitul pe venit ar rămâne în regiune. Ce se întâmplă cu resursele naturale
Autonomia financiară reprezintă o altă componentă esențială a proiectului. Potrivit prevederilor propuse, autoritățile regionale ar avea posibilitatea să colecteze impozitele de stat și pe cele locale, să instituie propriile taxe și impozite și să exercite atribuții extinse în privința politicilor fiscale, financiare și comerciale.
Articolele 113 și 114 stabilesc și proporțiile sumelor care ar urma să intre în bugetele locale. Astfel, 90% din impozitul pe venit și 80% din totalul impozitelor și taxelor stabilite prin lege ar deveni venituri ale bugetelor locale.
Regiunea nu ar pierde accesul la finanțările de la bugetul de stat. Proiectul menționează păstrarea transferurilor bugetare, inclusiv a celor acordate prin mecanisme de echilibrare financiară. În plus, autoritățile autonome ar putea contracta împrumuturi pentru realizarea investițiilor.
O altă prevedere cu implicații importante se referă la proprietatea asupra resurselor naturale. Inițiatorii propun ca anumite categorii de bogății naturale să intre în domeniul public al noii regiuni.
Articolul 117 enumeră explicit bunurile care ar urma să fie transferate:
„Resursele și bogățiile naturale ale Regiunii – bogățiile subsolului, apele cu potențial energetic valorificabil, apele termale și minerale, precum și căile de comunicații terestre și fluviale se includ în domeniul public al Regiunii”, stipulează articolul 117.
Pe lângă administrarea acestor resurse, autoritățile autonome ar primi competențe în numeroase sectoare economice și sociale. Printre domeniile menționate se află mineritul, industria energetică, silvicultura, vânătoarea, agricultura, transporturile și protecția mediului.
Lista include, de asemenea, sănătatea și protecția socială.
Autonomia nu ar putea fi desființată fără un referendum organizat în regiune
Proiectul stabilește și condițiile în care statutul de autonomie ar putea fi modificat sau eliminat. Inițiatorii propun ca Parlamentul României să nu poată decide singur desființarea regiunii autonome, fiind necesară consultarea directă a populației din Ținutul Secuiesc.
Articolul 13 formulează această condiție astfel:
„Statutul de regiune autonomă a Ținutului Secuiesc se poate desființa numai prin referendum organizat în Ținutul Secuiesc”, se arată la articolul 13.
Nici modificarea statutului nu ar putea fi realizată printr-o simplă decizie a autorităților centrale. Procedura ar presupune îndeplinirea mai multor condiții: aprobarea schimbărilor cu o majoritate de două treimi din numărul consilierilor regionali, votul Parlamentului României și, ulterior, validarea modificărilor printr-un referendum desfășurat în regiune.
Prin urmare, mecanismul imaginat de inițiatori ar împiedica revenirea unilaterală a Parlamentului asupra statutului de autonomie, odată ce acesta ar fi acordat.
Ce argumente aduc inițiatorii și de ce spun că România nu și-ar pierde integritatea teritorială
În expunerea de motive, Zoltán Zakariás și Kulcsár-Terza József-György își susțin propunerea prin referiri la modelele de organizare ale unor regiuni autonome din Italia, Finlanda, Belgia, Republica Moldova și Serbia.
Cei doi parlamentari invocă, de asemenea, documente adoptate de Consiliul Europei și de alte organizații internaționale.
Un alt argument prezentat în favoarea proiectului este că 63 dintre cele 149 de autorități locale incluse în teritoriul vizat ar fi adoptat deja hotărâri prin care solicită Parlamentului și Guvernului României înființarea unei regiuni autonome.
În privința criticilor referitoare la posibila separare de România, inițiatorii resping această interpretare și afirmă că proiectul nu urmărește desprinderea teritoriului de statul român.
„Chiar de la început trebuie precizat faptul că, prin adoptarea prezentei legi nu este nicidecum vorba că Ținutul Secuiesc s-ar rupe de România, așa cum susțin oponenții autonomiei”, afirmă inițiatorii.
Aceștia consideră că acordarea autonomiei teritoriale ar putea îmbunătăți relațiile dintre populația română și comunitatea maghiară. În argumentația lor, un asemenea statut ar contribui la stabilitatea raporturilor dintre cele două comunități și ar facilita ceea ce numesc o „reală reconciliere româno-maghiară”.
Prevederile proiectului ridică probleme în raport cu Constituția României
Numeroase dispoziții incluse în inițiativă trebuie analizate prin raportare la Constituția României, în condițiile în care legea fundamentală stabilește principii privind organizarea statului, caracterul oficial al limbii române și structura administrativă a teritoriului.
Primul articol al Constituției definește România drept stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Acest principiu intră în discuție în contextul prerogativelor extinse pe care proiectul le-ar acorda noii regiuni autonome.
Și organizarea administrativ-teritorială propusă ridică probleme de compatibilitate cu actualele prevederi constituționale. Articolul 3 stabilește că teritoriul României este organizat în comune, orașe și județe, în timp ce inițiativa introduce o nouă structură regională, alcătuită din cele opt scaune secuiești.
În ceea ce privește regimul lingvistic, articolul 13 din Constituție prevede că limba oficială în România este limba română. Propunerea ca limba maghiară să aibă același statut cu limba oficială a statului ar trebui analizată în raport cu această dispoziție.
Există și prevederi constituționale referitoare la desfășurarea actului de justiție. Potrivit articolului 128, procedura judiciară se desfășoară în limba română, însă cetățenilor aparținând minorităților naționale le este garantat dreptul de a se exprima în limba maternă în fața instanțelor.
Transferarea unor bogății naturale în domeniul public regional ridică, la rândul său, probleme în raport cu articolul 136 din Constituție, care reglementează regimul proprietății.
Nu în ultimul rând, posibilitatea autorităților regionale de a adapta legile și ordonanțele adoptate de Parlamentul și Guvernul României trebuie analizată în contextul articolului 61, care stabilește că Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a țării.
O altă prevedere constituțională relevantă este articolul 152, care stabilește limitele revizuirii Constituției. Acesta interzice modificarea dispozițiilor referitoare la caracterul național, independent, unitar și indivizibil al statului român, la integritatea teritoriului și la limba oficială.
Nu este prima încercare de legiferare a autonomiei Ținutului Secuiesc
Inițiativa depusă pe 25 noiembrie 2026 nu reprezintă primul demers legislativ prin care se solicită acordarea autonomiei teritoriale Ținutului Secuiesc. Propuneri asemănătoare au ajuns în Parlament și în anii 2018, 2020 și 2023, însă toate au fost respinse.
Un episod important s-a petrecut în aprilie 2020, când un proiect referitor la autonomia Ținutului Secuiesc a trecut tacit de Camera Deputaților. Acest lucru s-a întâmplat după expirarea termenului în care inițiativa trebuia dezbătută. Ulterior, Senatul, care avea rolul de for decizional, a respins propunerea.
În decembrie 2023, Zoltán Zakariás și Kulcsár-Terza József-György au revenit cu un proiect legislativ similar celui depus acum. Camera Deputaților l-a respins pe 28 decembrie, iar o zi mai târziu a fost respins și de Senat. În camera superioară s-au înregistrat 104 voturi pentru respingere și opt împotrivă.
Între timp, unul dintre actualii inițiatori și-a schimbat statutul parlamentar. Pe 29 aprilie 2026, Zoltán Zakariás a anunțat că părăsește grupul parlamentar al UDMR și că va activa ca deputat neafiliat. Acesta a precizat că își va continua activitatea în Parlament reprezentând Partidul Alianța Maghiară din Transilvania, formațiune al cărei președinte este.
Noua propunere privind autonomia Ținutului Secuiesc a fost înregistrată la Parlament pe 25 noiembrie, cu numai șase zile înainte de Ziua Națională a României. Pe 1 Decembrie 2026 se împlinesc 108 ani de la Marea Unire din 1918.
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