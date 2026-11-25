Încălzirea improvizată face ravagii în sezonul rece. Un bărbat a murit, iar patru frați au ajuns la spital
Încălzirea improvizată face ravagii în sezonul rece. Foto: magnific.com
Încălzirea improvizată a provocat două incidente grave în București și Argeș. Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu, iar patru frați, cu vârste între 1 și 7 ani, au fost transportați la spital după o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon.
Scăderea temperaturilor îi face pe tot mai mulți oameni să caute metode rapide de a-și încălzi locuințele, însă soluțiile improvizate pot transforma casele în spații extrem de periculoase. Două incidente grave, produse în București și județul Argeș, arată cât de dramatice pot fi consecințele folosirii unor echipamente nepotrivite. Un bărbat a murit după ce un incendiu a izbucnit în locuința sa, în timp ce patru copii, toți frați și cu vârste cuprinse între 1 și 7 ani, au fost duși la spital în urma unei posibile intoxicații cu monoxid de carbon.
Incendiu într-o locuință din București. Un bărbat nu a mai putut fi salvat
Unul dintre incidentele care au avut urmări dramatice s-a petrecut în Capitală, unde flăcările au cuprins sufrageria unei case. Incendiul a provocat victime, iar două persoane au avut nevoie de asistență medicală, în timp ce un bărbat și-a pierdut viața.
Trei oameni au fost descoperiți inconștienți în locuința afectată de incendiu. Salvatorii au intervenit de urgență și au început manevrele de prim ajutor, încercând să le ofere victimelor toate șansele de supraviețuire. În ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, viața unuia dintre bărbați nu a mai putut fi salvată.
Patru frați, transportați la spital după o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon
O altă situație alarmantă a fost înregistrată în județul Argeș, unde patru copii cu vârste între 1 și 7 ani au avut nevoie de intervenția medicilor. Cei mici ar fi inhalat gaze toxice provenite de la un generator utilizat pentru încălzirea locuinței.
Potrivit primelor informații, părinții ar fi pornit în interiorul casei un generator alimentat cu motorină. Gazele eliminate în timpul funcționării acestuia ar fi ajuns în încăpere, existând suspiciunea unei intoxicații cu monoxid de carbon.
Echipajele medicale i-au preluat pe cei patru frați și i-au transportat la spital pentru îngrijiri. Din fericire, starea copiilor este stabilă, iar medicii au transmis că aceștia se află în afara oricărui pericol.
Cu ce aparate ne putem încălzi locuința fără să ne punem viața în pericol
În contextul acestor evenimente, pompierii atrag atenția asupra riscurilor asociate folosirii unor echipamente improvizate sau destinate altor scopuri decât încălzirea spațiilor de locuit. Alegerea aparatelor potrivite și respectarea instrucțiunilor de utilizare sunt esențiale pentru prevenirea incendiilor și a intoxicațiilor.
Reprezentanții ISU recomandă folosirea exclusivă a sistemelor de încălzire concepute pentru interior, care respectă standardele de siguranță și sunt utilizate conform indicațiilor producătorilor.
„Printre variantele adecvate se numără centralele termice, caloriferele și convectoarele electrice, radiatoarele cu ulei, panourile radiante și sobele construite sau instalate corespunzător. Pot fi utilizate și aparate de încălzire pe gaz, dar numai dacă sunt proiectate și certificate pentru folosirea în interior, montate conform cerințelor tehnice și prevăzute cu sistemele de evacuare și ventilație necesare. Indiferent de soluția aleasă, instalarea trebuie realizată corespunzător, iar echipamentele trebuie verificate periodic.
Sobele și coșurile de fum necesită curățare și întreținere, în timp ce centralele termice și instalațiile de gaz trebuie verificate și reparate de personal autorizat. De asemenea, aparatele electrice nu trebuie conectate la prize sau prelungitoare care nu suportă puterea consumată", este mesajul transmis de pompieri în urma celor întâmplate.
Generatoarele electrice nu trebuie folosite niciodată în interiorul casei
Printre cele mai periculoase greșeli făcute în sezonul rece se numără pornirea generatoarelor electrice în spații închise. Indiferent de combustibilul utilizat, aceste echipamente pot elibera gaze toxice, iar inhalarea lor poate avea consecințe fatale.
Pompierii avertizează că nici garajele, pivnițele sau alte încăperi închise nu sunt locuri potrivite pentru funcționarea generatoarelor. Reprezentanții ISU explică pericolul și atrag atenția că improvizațiile folosite pentru încălzire pot provoca atât incendii, cât și intoxicații grave.
„Indiferent dacă funcționează pe benzină, motorină sau alt combustibil, acestea nu trebuie pornite niciodată în casă, în garaje, pivnițe sau alte spații închise. În timpul funcționării pot produce monoxid de carbon, un gaz extrem de toxic, incolor și inodor, care poate provoca pierderea cunoștinței și chiar decesul. Periculoase sunt și improvizațiile realizate cu aparate de gătit, arzătoare, flacără deschisă sau alte echipamente care nu sunt destinate încălzirii locuințelor. Acestea pot provoca incendii, arsuri sau intoxicații", adaugă reprezentanții ISU.
Copiii trebuie ținuți departe de sobele și aparatele de încălzire
O atenție suplimentară este necesară în locuințele în care se află copii, deoarece aceștia sunt expuși unor riscuri importante atunci când sursele de căldură nu sunt utilizate corespunzător. Specialiștii recomandă supravegherea permanentă a aparatelor de încălzire și evitarea oricărei situații în care cei mici ar putea ajunge în contact cu suprafețe fierbinți.
Sobele, radiatoarele și celelalte echipamente care degajă căldură trebuie amplasate și folosite astfel încât copiii să nu se poată apropia de ele. Nici hainele, păturile sau piesele de mobilier nu trebuie așezate lângă aceste surse, deoarece materialele respective se pot aprinde rapid.
Durerile de cap și amețelile pot indica o intoxicație cu monoxid de carbon
Pentru a preveni incidentele, specialiștii recomandă aerisirea regulată a încăperilor, verificarea instalațiilor electrice și evitarea conectării simultane a unor aparate care pot suprasolicita rețeaua. Montarea detectoarelor de fum și de monoxid de carbon reprezintă o altă măsură importantă pentru identificarea rapidă a unor situații periculoase.
Monoxidul de carbon este deosebit de periculos tocmai pentru că nu poate fi detectat prin miros sau văz. Printre manifestările care pot semnala o posibilă intoxicație se numără durerile de cap, amețelile, greața și senzația de slăbiciune.
În cazul apariției unor asemenea simptome, persoanele afectate trebuie să părăsească imediat încăperea și să ajungă la aer curat. Ulterior, este necesară solicitarea ajutorului de urgență prin apelarea numărului 112.
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