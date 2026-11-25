Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 25 nov. 2026, 16:19

Încălzirea improvizată a provocat două incidente grave în București și Argeș. Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu, iar patru frați, cu vârste între 1 și 7 ani, au fost transportați la spital după o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon.

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