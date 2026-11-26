Scris de Catalina Anghel Publicat: 26 nov. 2026, 12:56

Cazinourile online se bucură de o adevărată ascensiune la nivel global, iar România nu face excepție. Piața jocurilor de noroc online s-a dezvoltat alături de segmentul sălilor de jocuri tradiționale. Această popularitate este alimentată de mai mulți factori, atât tehnologici cât și psihologici. Spre deosebire de cazinourile clasice, care implică deplasare și un program fix, platformele online pot fi accesate oricând și de oriunde. Dezvoltarea aplicațiilor mobile și rețelelor 5G au permis jucătorilor să se alăture unor sesiuni rapide direct de pe telefonul mobil, fie că sunt acasă sau în tranzit.

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