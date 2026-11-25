Lucrările pe tronsonul Margina–Holdea au ajuns la 83%, iar autoritățile estimează că traficul va fi deschis în 2027. Ce mai trebuie construit și testat înainte ca șoferii să poată traversa tunelurile.
Când se deschide circulația pe „autostrada urșilor”
Șoferii ar putea circula din 2027 pe unul dintre cele mai așteptate tronsoane ale Autostrăzii A1. Lucrările de pe secțiunea Margina–Holdea au ajuns la un stadiu fizic de 83%, iar ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat că deschiderea traficului este estimată pentru anul viitor.
Tronsonul este cunoscut și drept „autostrada urșilor”, iar construcția sa presupune realizarea unor lucrări complexe, în special a galeriilor de tunel. În prezent, asocierea UMB – Euro – Asfalt, formată din companii românești și bosniace, lucrează la consolidarea, cofrarea și betonarea elementelor structurale ale galeriilor.
Constructorii execută, în paralel, lucrări de hidroizolație, necesare pentru protejarea structurii tunelurilor.
Ce lucrări mai trebuie făcute înainte de deschiderea tunelurilor
După încheierea lucrărilor la structura galeriilor, echipele de constructori vor trece la amenajarea căilor de rulare și la instalarea echipamentelor tehnice. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea în siguranță a tunelurilor și pentru gestionarea eventualelor incidente.
Printre instalațiile care trebuie montate se află sistemele de evacuare a noxelor și fumului, dar și echipamentele de monitorizare și alarmare. Acestea vor permite supravegherea permanentă a tunelurilor și avertizarea în cazul apariției unor situații periculoase.
Ministrul Transporturilor a precizat că, înainte ca traficul să fie permis, toate sistemele vor fi supuse unor teste. Totodată, vor fi pregătite echipele care vor asigura monitorizarea, mentenanța și intervenția în situații de urgență.
Cât măsoară tronsonul Margina–Holdea și cât costă lucrările
Secțiunea Margina–Holdea are o lungime totală de 9,13 kilometri. Din aceasta, 2,4 kilometri sunt reprezentați de tuneluri, ceea ce face ca proiectul să fie unul dintre cele mai dificile segmente ale Autostrăzii A1.
Contractul pentru construirea tronsonului are o valoare de 1,82 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea lucrărilor este asigurată în prezent de la bugetul de stat.
Finalizarea acestui segment va permite eliminarea uneia dintre cele mai importante întreruperi de pe traseul Autostrăzii A1. În prezent, tronsonul Margina–Holdea reprezintă veriga lipsă pentru continuitatea circulației pe autostradă între Sibiu și Nădlac, la granița cu Ungaria.
Ultima verigă importantă de pe Autostrada A1
Deși are numai 9,13 kilometri, secțiunea Margina–Holdea este considerată unul dintre cele mai complexe proiecte de pe traseul A1. Dificultatea este dată în principal de relieful zonei și de lucrările speciale necesare pentru construirea tunelurilor.
Odată încheiată construcția, șoferii vor putea parcurge neîntrerupt traseul de autostradă dintre Sibiu și granița de vest a României. Deschiderea circulației pe acest segment este estimată pentru 2027, după finalizarea lucrărilor și verificarea instalațiilor de siguranță.