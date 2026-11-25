Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 25 nov. 2026, 17:49

Lucrările pe tronsonul Margina–Holdea au ajuns la 83%, iar autoritățile estimează că traficul va fi deschis în 2027. Ce mai trebuie construit și testat înainte ca șoferii să poată traversa tunelurile.

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