Publicat 25 nov. 2026, 22:07 Actualizat 25 nov. 2026, 22:12 Sursă Realitatea PLUS

Europa se pregătește pentru situații extreme. După valul de amenințări în mai multe state, Comisia Europeană vine și cu o recomandare pentru cetățeni: să aibă pregătit un rucsac de supraviețuire pentru cel puțin 72 de ore. Apa, alimentele, medicamentele și alte obiecte esențiale ar putea face diferența în cazul unor dezastre naturale, pene majore de curent sau situații de criză. De altfel, în ultimele răsptămâni rafturile magazinelor din Marea Britanie au rămas aproape goale după ce guvernul britanic a recomandat populației să își facă provizii de urgență.

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