Europa se pregătește pentru situații extreme. După valul de amenințări în mai multe state, Comisia Europeană vine și cu o recomandare pentru cetățeni: să aibă pregătit un rucsac de supraviețuire pentru cel puțin 72 de ore. Apa, alimentele, medicamentele și alte obiecte esențiale ar putea face diferența în cazul unor dezastre naturale, pene majore de curent sau situații de criză. De altfel, în ultimele răsptămâni rafturile magazinelor din Marea Britanie au rămas aproape goale după ce guvernul britanic a recomandat populației să își facă provizii de urgență.
Europa se pregătește pentru crize: provizii pentru 3 zile
Vânzările de conserve și apă îmbuteliată au explodat în Marea Britanie, și asta pentru că oamenii au început să-și facă provizii. De la începutul campaniei, vânzările de dezinfectant pentru mâini au crescut cu 83%, cele de apă îmbuteliată cu 67%, iar cele de conserve cu 37%. Autoritățile îi îndeamnă pe britanici să își facă rezerve pentru situații de urgență precum fenomene meteorologice extreme sau atacurile cibernetice.
Sfaturile specialiștilor vin în contextul în care marile guverne europene discută tot mai des despre ce s-ar întâmpla în cazul în care milioane de oameni ar rămâne izolaţi. Autoritățile europene atrag atenția că fiecare gospodărie trebuie să fie pregătită să reziste cel puțin trei zile fără acces la servicii esențiale. În rucsacul de urgență ar trebui să se găsească apă potabilă, alimente neperisabile, medicamente, o lanternă, baterii, produse de igienă și copii ale documentelor importante.
Comisia Europeană insistă și asupra unui plan, astfel încât membrii familiei să știe cum comunică și unde se întâlnesc în cazul unei evacuări. Se iau în calcul scenarii precum blocarea accesului la alimente, la apă sau energie, un dezastru natural, dar şi o posibilă escaladare a agresiunilor externe, în special din partea Rusiei.
Oficialii europeni subliniază că pregătirea din timp poate reduce riscurile și poate preveni panica în primele ore ale unei crize.