Publicat 25 nov. 2026, 19:44 Actualizat 25 nov. 2026, 19:49

Un incident grav petrecut într-o unitate de învățământ din municipiul Iași a declanșat un conflict între reprezentanții cadrelor didactice și Ministerul Educației. O profesoară susține că a fost agresată fizic de un elev cu cerințe educaționale speciale, iar sindicatul din învățământ acuză autoritățile că nu asigură condițiile necesare pentru desfășurarea cursurilor în siguranță. În urma situației, sindicaliștii au anunțat că vor acționa Ministerul Educației în instanță și că ar putea solicita inclusiv despăgubiri morale.

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