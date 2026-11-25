Un incident grav petrecut într-o unitate de învățământ din municipiul Iași a declanșat un conflict între reprezentanții cadrelor didactice și Ministerul Educației. O profesoară susține că a fost agresată fizic de un elev cu cerințe educaționale speciale, iar sindicatul din învățământ acuză autoritățile că nu asigură condițiile necesare pentru desfășurarea cursurilor în siguranță. În urma situației, sindicaliștii au anunțat că vor acționa Ministerul Educației în instanță și că ar putea solicita inclusiv despăgubiri morale.
Cazul a fost făcut public miercuri de Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași. Reprezentanții organizației susțin că agresiunea asupra profesoarei scoate la iveală probleme mai vechi ale sistemului de educație, în special în ceea ce privește integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES).
Potrivit sindicaliștilor, situația din școala respectivă este cu atât mai îngrijorătoare cu cât numărul elevilor cu nevoi speciale din clasă depășește limita prevăzută de lege, iar personalul de sprijin este insuficient.
13 elevi cu cerințe educaționale speciale într-o clasă în care limita este de opt
USLIP Iași atrage atenția că în clasa în care predă profesoara implicată în incident sunt înscriși 13 copii cu cerințe educaționale speciale, deși efectivul legal prevăzut pentru această categorie este de opt elevi.
Sindicaliștii cer explicații cu privire la modul în care a fost posibilă depășirea numărului permis și vor să afle cine și-a asumat aprobarea unei asemenea organizări.
Aceștia consideră că un singur cadru didactic nu poate gestiona în condiții optime o clasă în care atât de mulți copii au nevoie de atenție individualizată, intervenții adaptate și asistență specializată.
Sindicaliștii acuză lipsa profesorilor de sprijin în școli
Reprezentanții cadrelor didactice subliniază că problema nu trebuie pusă pe seama copiilor cu cerințe educaționale speciale, ci a instituțiilor care nu asigură resursele necesare pentru integrarea și educarea acestora.
În opinia sindicaliștilor, lipsa profesorilor de sprijin și a personalului specializat afectează atât elevii care au nevoie de asistență suplimentară, cât și cadrele didactice care trebuie să gestioneze singure situații complexe.
USLIP Iași susține că această problemă nu este izolată, ci reprezintă o deficiență care se regăsește în mai multe unități de învățământ din țară.
„Lipsa profesorilor de sprijin nu mai este o problemă punctuală, ci o disfuncționalitate gravă, prezentă în întregul sistem de învățământ”, au avertizat sindicaliștii.
Aceștia cer intervenția conducerii Ministerului Educației pentru verificarea respectării normelor privind numărul de elevi din clase și pentru asigurarea personalului necesar în școlile în care învață copii cu cerințe educaționale speciale.
USLIP Iași anunță că va da Ministerul Educației în judecată
Nemulțumiți de modul în care autoritățile gestionează problemele semnalate, reprezentanții sindicatului au anunțat că nu se vor limita la solicitări și declarații publice.
USLIP Iași intenționează să deschidă o acțiune în instanță împotriva Ministerului Educației și ia în calcul să ceară și despăgubiri morale.
Sindicaliștii susțin că siguranța profesorilor și a elevilor nu poate fi sacrificată în numele reducerii cheltuielilor bugetare și cer respectarea strictă a legislației în domeniul educației.