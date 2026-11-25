Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 nov. 2026, 21:25

Turnul de comunicații al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) din Capitală a fost iluminat, miercuri seara, în culoarea portocalie, în semn de solidaritate cu femeile și fetele victime ale violenței. Acțiunea face parte dintr-o campanie de conștientizare a fenomenului și de susținere a unei societăți în care fiecare femeie și fiecare fată să se simtă în siguranță, respectată și protejată.

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