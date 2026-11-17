Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 nov. 2026, 23:56

Tot mai multe guverne recomandă populației să păstreze în locuințe rezerve de hrană și apă pentru eventuale situații de urgență. Războaiele, atacurile cibernetice, riscurile climatice și posibilele întreruperi de energie se numără printre amenințările luate în calcul.

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