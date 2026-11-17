Lista completă a țărilor care își avertizează cetățenii să facă provizii de alimente. Până și cei din Noua Zeelandă sunt speriați
Lista completă a țărilor care își avertizează cetățenii să facă provizii de alimente. Foto: AI
Tot mai multe guverne recomandă populației să păstreze în locuințe rezerve de hrană și apă pentru eventuale situații de urgență. Războaiele, atacurile cibernetice, riscurile climatice și posibilele întreruperi de energie se numără printre amenințările luate în calcul.
Tot mai multe guverne din lume le recomandă cetățenilor să își facă rezerve de alimente și apă, în eventualitatea unor situații de urgență care ar putea afecta aprovizionarea. Războaiele, atacurile cibernetice asupra infrastructurii, fenomenele meteorologice extreme și riscul unor pene majore de curent se numără printre amenințările care au determinat autoritățile să acorde o atenție sporită pregătirii populației.
Contextul internațional este marcat de mai multe conflicte armate, printre care cele din Ucraina, Sudan, Myanmar, Gaza și Iran. În același timp, numeroase state europene sunt tot mai preocupate de posibilitatea unei escaladări a tensiunilor cu Rusia, care desfășoară deja acțiuni în așa-numita zonă gri. Acestea pot perturba transporturile, infrastructura alimentară și alte servicii esențiale, fără să ajungă însă la nivelul unui act de război.
Un exemplu de astfel de amenințare este reprezentat de un atac cibernetic cu origine neconfirmată, care ar fi vizat șapte țări europene. Hackerii au accesat rețele conectate la instalații frigorifice și ar fi modificat de la distanță temperatura acestora, provocând alterarea alimentelor depozitate.
Războaiele și atacurile asupra infrastructurii pot afecta aprovizionarea
Conflictele armate au produs deja perturbări importante în lanțurile globale de aprovizionare. Unul dintre exemplele menționate este războiul din Iran, în timpul căruia Republica Islamică a blocat Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru transportul mondial de petrol.
Pe lângă conflicte, autoritățile trebuie să ia în calcul și riscurile asociate schimbărilor climatice. Fenomenele extreme pot deveni tot mai frecvente în următorii ani, iar efectele lor se pot răsfrânge asupra producției agricole și a transportului alimentelor.
Un alt factor de îngrijorare este actualul ciclu El Niño, descris drept atât de puternic încât a primit denumirea de „Super El Niño”. Acesta este prezentat ca posibil cel mai intens episod de acest fel înregistrat vreodată.
Consecințele ar putea fi resimțite în numeroase regiuni ale lumii, prin fenomene meteorologice extreme. Efectele exacte diferă de la o zonă la alta și pot include inundații sau incendii de vegetație.
Toate aceste amenințări sporesc riscul unor întreruperi în lanțurile de aprovizionare. Sistemele prin care alimentele ajung din ferme și fabrici pe rafturile magazinelor sunt complexe și depind de transport, energie, depozitare și funcționarea continuă a infrastructurii.
Ce rezerve recomandă autoritățile din Marea Britanie
Guvernul britanic se numără printre administrațiile care le-au transmis recent cetățenilor să ia măsuri pentru a face față unor eventuale întreruperi majore ale aprovizionării. Recomandările vizează atât lipsa unor produse alimentare, cât și posibilitatea unui eveniment de tip „Black Sky”, în care întreaga rețea națională de electricitate ar putea să se oprească.
O asemenea situație ar provoca perturbări majore în comunicații și transporturi, iar revenirea la normal ar putea necesita timp. Din acest motiv, populația din Marea Britanie este sfătuită să păstreze în locuințe alimente pentru trei zile și nouă litri de apă îmbuteliată.
BBC are, la rândul său, un plan pentru o astfel de situație. Postul public dispune de un studio securizat, alimentat cu ajutorul generatoarelor, de unde ar putea continua să transmită informații de interes public până la restabilirea alimentării cu energie electrică.
Ministrul britanic al Apărării avertizează asupra amenințărilor tot mai apropiate
Secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, a explicat, într-un interviu acordat publicației The Guardian, de ce consideră că populația și companiile trebuie să trateze cu seriozitate riscurile la adresa securității și rezilienței naționale.
„Termeni precum «război hibrid» și «amenințări din zona gri» nu descriu și nu transmit cu exactitate publicului larg ceea ce eu prefer să numesc «terorism sponsorizat de stat».
Așadar, în fața acestor amenințări, care nu sunt ipotetice, ci reale, și care nu se manifestă undeva departe, ci sunt tot mai prezente aici, trebuie să ne intensificăm eforturile și să tratăm cu seriozitate atât reziliența națională, cât și apărarea națională.
Este foarte important să întrebăm gospodăriile și companiile dacă sunt pregătite. Sunt ele gata? Știu cum ar trebui să reacționeze în cazul unor probleme cotidiene care ar putea apărea?”
Lista completă a țărilor care recomandă pregătirea rezervelor de alimente
Marea Britanie nu este singura țară care le recomandă cetățenilor să se pregătească pentru eventuale situații de urgență. Potrivit unei analize prezentate de Newsweek, tot mai multe state au publicat îndrumări privind alcătuirea unor truse de urgență și păstrarea unor rezerve de alimente și alte produse necesare pentru mai multe zile.
Lista cuprinde 31 de țări de pe mai multe continente:
Argentina
Australia
Austria
Brazilia
Canada
Chile
Columbia
Croația
Cehia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franța
Germania
India
Irlanda
Israel
Japonia
Letonia
Lituania
Țările de Jos
Noua Zeelandă
Norvegia
Filipine
Polonia
Africa de Sud
Spania
Suedia
Elveția
Regatul Unit
Statele Unite ale Americii
Recomandările diferă de la o țară la alta, însă au un obiectiv comun: pregătirea populației pentru perioade în care aprovizionarea cu alimente, apă sau alte produse esențiale ar putea fi întreruptă. Aceste măsuri includ atât alcătuirea unor truse de urgență, cât și păstrarea unor provizii care să permită gospodăriilor să facă față câteva zile fără acces la serviciile obișnuite.
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