Publicat 17 nov. 2026, 20:37 Sursă The Moscow Times

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor au afectat grav capacitatea Rusiei de a produce carburanți. Pentru a evita penuria de benzină, autoritățile de la Moscova le-au cerut companiilor petroliere să mărească producția de combustibil care nu respectă standardele de mediu obișnuite și să continue importurile.

Distribuie articolul