Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor au afectat grav capacitatea Rusiei de a produce carburanți. Pentru a evita penuria de benzină, autoritățile de la Moscova le-au cerut companiilor petroliere să mărească producția de combustibil care nu respectă standardele de mediu obișnuite și să continue importurile.
Autoritățile ruse încearcă să prevină o nouă penurie de carburanți, după ce atacurile ucrainene au scos din funcțiune sau au redus semnificativ activitatea mai multor rafinării. Una dintre măsurile luate în calcul este creșterea producției de benzină care nu respectă standardele de mediu aplicate în mod obișnuit în Rusia.
Solicitarea a fost formulată în cadrul unei reuniuni desfășurate marți și prezidate de vicepremierul Alexander Novak, responsabil de sectorul energetic. Potrivit comunicatului Guvernului, producerea unor volume suplimentare de combustibil cu standarde de calitate inferioare a fost stabilită drept prioritate pentru companiile petroliere, scrie The Moscow Times.
Novak le-a cerut, de asemenea, operatorilor să continue importurile de benzină, măsură introdusă în timpul crizei de carburanți din această vară, și să accelereze lucrările de reparații la rafinăriile avariate în urma atacurilor.
Rusia permite comercializarea benzinei care nu respectă standardul Euro-5
Moscova a autorizat încă din luna august producerea și achiziționarea benzinei care nu îndeplinește cerințele standardului Euro-5. Decizia le-a permis rafinăriilor să fabrice inclusiv combustibil care respectă norme mai vechi, precum Euro-2, un standard pe care Rusia îl interzisese în 2013.
Diferențele privind poluarea sunt semnificative. Benzina Euro-2 poate conține o cantitate de sulf de până la 50 de ori mai mare decât combustibilul Euro-5, introdus în Rusia în urmă cu aproximativ un deceniu. Mai exact, limita ajunge la 500 de miligrame de sulf pe kilogram de combustibil, comparativ cu 10 miligrame în cazul standardului Euro-5.
Un ordin al Ministerului Energiei permite producerea și comercializarea benzinei care respectă standardele de mediu inferioare K2, K3 și K4, echivalente în linii mari cu Euro-2, Euro-3 și Euro-4. Derogarea este valabilă până la 1 iulie 2027.
Atacurile ucrainene au lovit cel puțin 13 rafinării, de la Marea Baltică până în Siberia
Noua campanie ucraineană împotriva infrastructurii petroliere rusești a început la sfârșitul lunii octombrie și a afectat cel puțin 13 rafinării. Loviturile s-au extins pe un teritoriu vast, de la zona Mării Baltice până în Siberia, provocând întreruperi ale producției și reduceri importante ale capacităților de procesare.
Potrivit estimărilor institutului american de cercetare RAND Corporation, trei rafinării au oprit complet producția. Este vorba despre Norsi, din regiunea Nijni Novgorod, Yanos, din Iaroslavl, și rafinăria Novokuibîșevsk, deținută de compania Rosneft.
Alte unități au înregistrat pierderi majore de capacitate. Rafinăria din Reazan, care aprovizionează Moscova și regiunea înconjurătoare, ar fi pierdut aproximativ 90% din capacitatea de procesare, conform acelorași estimări.
Cea mai mare rafinărie din Rusia a pierdut jumătate din capacitatea de procesare
Nici cele mai importante unități de procesare a petrolului nu au fost ocolite de atacuri. Rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia, a rămas cu numai jumătate din capacitatea de procesare după lovitura din 11 noiembrie.
O situație asemănătoare a fost înregistrată la rafinăria din Volgograd. În apropiere de Sankt Petersburg, Kirishi, a doua cea mai mare rafinărie din țară, mai funcționează la aproximativ o treime din capacitatea sa.
Consecințele cumulate ale atacurilor se reflectă în scăderea puternică a cantității de petrol procesate la nivel național. Conform estimărilor RAND Corporation, Rusia a ajuns la un volum de aproximativ 3,7 milioane de barili pe zi, cu circa o treime sub nivelul obișnuit din perioada de dinaintea războiului.